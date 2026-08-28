Los 10 empresarios que construyeron imperios comprando empresas en crisis

Dior, Telmex, siderúrgicas, compañías de cable y grandes medios fueron algunas de las empresas que cambiaron de manos en momentos críticos. Quiénes fueron los empresarios que detectaron oportunidades donde otros veían pérdidas, deuda y riesgo.

La compra de empresas en problemas fue una de las estrategias utilizadas por grandes empresarios para expandir sus imperios.

Comprar una empresa cuando está creciendo suele ser caro. Cuando atraviesa una crisis, tiene demasiada deuda o sus dueños necesitan venderla para conseguir liquidez, el precio puede ser muy diferente. El problema es que también aumenta el riesgo: detrás de una compañía barata puede haber activos deteriorados, deudas difíciles de negociar o un negocio que perdió su mercado.

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Algunos de los empresarios más conocidos del mundo encontraron justamente allí sus mayores oportunidades. No todos compraron compañías técnicamente quebradas: en varios casos se trataba de empresas con fuertes pérdidas, problemas financieros o activos que sus dueños necesitaban vender. Después llegó la parte más difícil: reestructurar, reducir costos y volver a hacer crecer el negocio.

Bernard Arnault comenzó a construir su imperio del lujo a partir de una empresa en bancarrota. En 1984, el grupo textil Boussac había quebrado y el gobierno francés buscaba un comprador para sus activos.

Arnault vio una oportunidad: dentro del grupo estaba Christian Dior. Para quedarse con Boussac aportó dinero familiar y consiguió financiamiento de Lazard. Después vendió buena parte de los negocios que consideraba poco atractivos y concentró el grupo en los activos de mayor valor.

Tres años después se creó LVMH a partir de la unión de Louis Vuitton y Moët Hennessy. Arnault aprovechó las disputas entre los accionistas para tomar el control y comenzó una larga lista de adquisiciones.

Dior fue el punto de partida de un conglomerado que hoy reúne algunas de las marcas más importantes del lujo mundial.

2. Lakshmi Mittal — las siderúrgicas que nadie quería

Fundador de Mittal Steel y principal accionista de ArcelorMittal

Lakshmi Mittal construyó buena parte de su fortuna comprando siderúrgicas que atravesaban graves problemas financieros y operativos.

Desde fines de los 80 comenzó a expandirse fuera de India y adquirió plantas en países como Trinidad y Tobago, México, Kazajistán, Rumania, República Checa y Polonia. Muchas habían pertenecido a los Estados y necesitaban grandes inversiones para volver a ser competitivas.

La estrategia consistía en comprar barato, mejorar la productividad y aprovechar la escala internacional.

En 2006 protagonizó su mayor operación: la adquisición de Arcelor. La combinación dio origen a ArcelorMittal, uno de los mayores productores de acero del mundo.

3. Carlos Slim — aprovechó una crisis para comprar barato

Fundador de Grupo Carso

Carlos Slim construyó su imperio aprovechando momentos en los que otros empresarios estaban obligados a vender.

La oportunidad apareció durante la crisis de deuda mexicana de 1982. La devaluación y la recesión golpearon a numerosas compañías y Slim comenzó a comprar empresas y activos cuyos precios habían caído.

La lógica era buscar negocios con activos concretos y posibilidades de recuperación. Grupo Carso fue creciendo a través de adquisiciones en sectores industriales, comerciales y de construcción.

El gran salto llegó con la privatización de Telmex. En 1990, el consorcio encabezado por Slim adquirió el control de la compañía estatal de telefonía.

Telmex se convirtió en una de las principales plataformas de crecimiento de su fortuna y permitió que el empresario siguiera expandiéndose hacia las telecomunicaciones, el comercio, la infraestructura y la energía.

4. Warren Buffett — compró una empresa en problemas y creó Berkshire

Presidente y CEO de Berkshire Hathaway

Warren Buffett no construyó Berkshire Hathaway comprando exclusivamente compañías en crisis. Su especialidad fue encontrar empresas que consideraba subvaluadas y mantenerlas durante muchos años.

Pero Berkshire comenzó precisamente con una compañía en problemas. Buffett empezó a comprar acciones de la empresa textil en 1962 y terminó tomando el control. El negocio atravesaba dificultades y finalmente decidió cerrarlo.

En lugar de abandonar la compañía, utilizó Berkshire como vehículo para adquirir otros negocios.

Con el tiempo llegaron See's Candies, GEICO, BNSF Railway, Duracell y muchas otras empresas. La estrategia evolucionó desde comprar compañías baratas hacia adquirir negocios de calidad capaces de generar efectivo durante décadas.

5. John Malone — convirtió una empresa endeudada en un gigante del cable

Empresario de telecomunicaciones y medios

John Malone llegó a Tele-Communications Inc. (TCI) en 1972, cuando la compañía de televisión por cable atravesaba graves problemas financieros.

Su primera tarea fue renegociar con los acreedores y estabilizar las cuentas. Después comenzó a utilizar TCI como plataforma para comprar otros operadores.

La empresa creció mediante adquisiciones y terminó controlando cientos de sistemas de televisión por cable en Estados Unidos.

En 1998, AT&T acordó comprar TCI por unos u$s48.000 millones, incluyendo deuda. Malone había convertido una compañía que estaba al borde del colapso financiero en uno de los mayores operadores de cable del país.

6. Carl Icahn — el inversor que buscaba empresas subvaluadas

Fundador de Icahn Enterprises

Carl Icahn construyó su reputación comprando participaciones en compañías que consideraba subvaluadas y presionando para modificar su estrategia.

Su operación más famosa fue Trans World Airlines. En 1985 comenzó a comprar acciones y terminó tomando el control de la aerolínea, que atravesaba problemas financieros y acumulaba una importante deuda.

Icahn reorganizó el negocio y vendió activos, aunque la operación terminó siendo muy controvertida y TWA volvió a tener problemas hasta entrar en bancarrota años después.

El caso fue importante porque definió el método que Icahn utilizaría durante décadas: comprar compañías cuyo valor consideraba inferior al de sus activos y presionar para intentar liberar ese valor.

7. Kirk Kerkorian — aerolíneas, hoteles y Hollywood

Empresario e inversor

Kirk Kerkorian hizo una fortuna comprando y vendiendo grandes activos en momentos de dificultad.

Su nombre quedó asociado a tres industrias: aviación, hoteles y cine. En Las Vegas construyó y adquirió grandes complejos hoteleros, mientras que en Hollywood llegó a controlar Metro-Goldwyn-Mayer.

Kerkorian no buscaba necesariamente quedarse para siempre con las compañías. Muchas veces compraba cuando estaban deprimidas, reorganizaba los activos o esperaba una recuperación y luego vendía.

Su estrategia lo convirtió en uno de los grandes empresarios de la historia de Las Vegas y en uno de los inversores más importantes de Hollywood.

8. François Pinault — de la madera a Gucci

Fundador de PPR, actual Kering

François Pinault comenzó en 1962 con una pequeña empresa dedicada al comercio de madera en Francia. Durante décadas hizo crecer el negocio hasta que decidió transformarlo mediante adquisiciones.

En los 90 pasó al comercio minorista y construyó Pinault-Printemps-Redoute. El gran giro llegó en 1999, cuando su grupo compró una participación de control en Gucci Group.

A partir de allí sumó otras marcas de lujo, entre ellas Yves Saint Laurent, Bottega Veneta y Balenciaga.

El grupo terminó desprendiéndose de buena parte de sus negocios minoristas para concentrarse en el lujo y pasó a llamarse Kering.

9. Rupert Murdoch — compró medios para construir un imperio global

Fundador de News Corp

Rupert Murdoch heredó de su padre un pequeño grupo de diarios australianos, por lo que no es un caso de empresario que comenzó literalmente desde cero.

Pero su expansión internacional se apoyó durante décadas en adquisiciones. En 1969 compró el diario británico News of the World y posteriormente The Sun. En Estados Unidos adquirió el New York Post en 1976.

Su imperio siguió creciendo con diarios, canales de televisión y estudios cinematográficos. En 1985 compró 20th Century Fox, una operación que le permitió entrar con fuerza en Hollywood.

Murdoch convirtió una compañía de medios regional en un conglomerado internacional y utilizó las adquisiciones como principal herramienta de expansión.

10. Richard Branson — una marca que creció comprando y entrando en nuevos negocios

Fundador de Virgin

Richard Branson comenzó Virgin como un negocio de música y venta de discos por correo. Pero rápidamente entendió que el valor de la marca podía utilizarse para entrar en industrias completamente diferentes.

Durante las siguientes décadas Virgin se expandió hacia la aviación, telefonía, turismo, entretenimiento y servicios financieros, entre otros sectores.

Una de sus mayores apuestas fue Virgin Atlantic, creada en 1984 para competir con las grandes aerolíneas británicas. La compañía atravesó varias crisis y Branson llegó a vender otros activos del grupo para mantenerla en funcionamiento.

El empresario construyó así un conglomerado poco convencional: en lugar de concentrarse en una industria, utilizó la marca Virgin como plataforma para lanzar y adquirir negocios en distintos mercados.