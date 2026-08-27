Una cascada de 25 metros y piletas naturales: el rincón poco conocido de San Luis que tenes que visitar

Este paraíso puntano es una de las grandes joyas de San Luis, por fuera de las opciones más populares.

Mientras que la mayor atención suele estar en Merlo, San Luis no deja de ser un lugar que se sostenga por una sola ciudad. El turismo puede encontrar alternativas fuera de la localidad estrella de la provincia, con todo lo necesario para que sus visitantes disfruten de su estadía allí.

Villa Larca es una de ellas, ya que reúne el característico ambiente serrano con lo mejor que ofrece el espacio puntano. Sin importar el clima o el momento del año, es una opción que rompe con lo común y atrae cada vez más adeptos a medida que se hace conocida.

Villa Larca se ubica al noreste de San Luis , dentro del departamento de Chacabuco. Se encuentra al pie de las Sierras de los Comechingones, sobre el Valle de Conlara y está a 178 kilómetros de la capital provincial.

Curiosamente, su nombre tiene dos orígenes. El más aceptado por historiadores señala que Larca hace referencia a los canales utilizados para transportar agua destinada al riego de los cultivos. La otra versión sugiere que rinde homenaje al Cacique Larca, quien, según antiguos relatos, fue el jefe de la tribu comechingona.

El principal atractivo está en el complejo del Chorro San Ignacio, el lugar más popular de la zona. Cuenta con nueve hectáreas de parque nativo e incluye senderos ideales para realizar trekking. Allí se realiza la famosa excursión que recorre este sitio, Laguna Milagrosa y la Cueva del Indio.

El Chorro San Ignacio incluye la cascada de 25 metros de altura y, a 400 metros, está la laguna. Esta es muy buscada por los visitantes, ya que el agua cuenta con propiedades benéficas para la salud de la piel.

La Cueva del Indio está en excelentes condiciones y ofrece otra variedad de actividades. Se realiza trekking en su interior y los visitantes pueden darse un baño en sus pozos de agua, ya que es una excavación natural dentro de una gran roca. Para quienes estén más interesados en la historia, allí hay restos de lo que fue una comunidad originaria.

Finalmente, se puede completar la experiencia con el recorrido hasta La Cruz, un punto ideal para apreciar el paisaje de la zona. Este sendero natural permite admirar, una vez alcanzada la cima, una vista panorámica única de las sierras.

Cómo ir hasta Villa Larca

Desde la capital provincial hay 180 kilómetros de distancia, por lo que el viaje en auto demanda poco más de dos horas. Hay que tomar la Ruta Provincial 20 con dirección al este, luego la Ruta Provincial 55 al norte y desviarse a la derecha en la Ruta Provincial 6 en el ingreso a Concarán. Esta lleva directo a la Ruta Provincial 1, que permite llegar a Villa Larca.

Quienes no cuenten con vehículo propio pueden tomar un micro en la Terminal de Ómnibus de San Luis. Hay distintas líneas y servicios que salen a diario y culminan en la localidad.