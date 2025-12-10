Caso Loan: pidieron actualizar su rostro y aumentar la recompensa para avanzar en su localización

Los abogados de la familia solicitaron técnicas de envejecimiento forense, más intervención internacional y una recompensa mayor, al considerar insuficientes los recursos actuales.

Loan Peña despareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio.

Los abogados de la familia de Loan Danilo Peña , desaparecido desde el 13 de junio de 2024, reclamaron la actualización del rostro del niño mediante envejecimiento forense y el aumento de la recompensa vigente, al considerar que ambas medidas son clave para fortalecer su búsqueda y mejorar las posibilidades de localización.

Según la agencia Noticias Argentinas, los representantes solicitaron “ la implementación de técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) sobre la imagen” , una herramienta que permitiría ampliar el rango de reconocimiento y facilitar la detección del menor. En esa línea, pidieron que el planteo sea remitido a INTERPOL Argentina para su actualización en el sistema internacional.

También solicitaron la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad, encargada de la elaboración técnica del trabajo, así como la incorporación del material al Alerta Sofía y al sistema ALERT.AR , mecanismos clave en la difusión masiva de casos de desaparición infantil.

Los abogados Russo Cornara y Gustavo Alejandro Sánchez reclamaron además la suba de la recompensa , actualmente fijada en $5.000.000 , por considerarla insuficiente. En el escrito afirmaron que la cifra resulta “desproporcionada e incongruente” frente a la gravedad del hecho, el impacto social del caso y las condiciones económicas vigentes al momento de la desaparición.

Precisaron dos efectos negativos derivados del monto actual: “la reducción significativa de testigos” y la pérdida de la dimensión pública y social del caso, factores que -advirtieron- afectan directamente la búsqueda.

El juicio por el caso Loan

El próximo 27 de febrero de 2026, a las 09.30, se realizará la primera de las audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, la definición de las pruebas y de los testigos. Se trata de una instancia clave de cara al juicio oral.

En paralelo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, lo que implica que 17 acusados llegarán a juicio. Siete de ellos están imputados por la sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Los otros diez procesados enfrentan acusaciones vinculadas a manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública, configurando un entramado judicial complejo que derivará en un juicio de alto impacto público.