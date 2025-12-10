Reforma laboral: se posterga la llegada al Senado y recién podría tratarse a fin de mes

Recién podría tratarse en comisión la semana próxima y, con estos plazos y viento en popa, recién a fin de mes podría tratarse en el recinto.

En medio de negociaciones de último minuto, se postergó la llegada al Senado de la reforma laboral y podría tratarse la semana próxima. El Gobierno aún no giró el proyecto y su tratamiento en comisiones no podrá hacerse en estos días, como era la intención original. En paralelo, la CGT mantiene sus críticas y acelera contactos con otras fuerzas para lograr, al menos, modificaciones.

El Gobierno aún no envió el proyecto de reforma laboral al Congreso. La razón técnica es la ausencia del presidente Javier Milei , de regreso desde Oslo, Noruega, luego de participar de la entrega en ausencia del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado. Se necesita su firma para que se pueda iniciar el trámite.

Existe la duda si el giro del proyecto será esta noche o el jueves , según publicó Noticias Argentinas. Con estos plazos, el lunes o martes podría reunirse la Comisión de Trabajo y Previsión Social y, si consiguen dictamen el miércoles (todavía no es seguro), recién el 29 o 30 de diciembre podría tratarse en el Senado. Por lo cual, este año no habrá una sanción, tal como esperaba el Gobierno.

En paralelo, existen negociaciones paralelas entre la CGT y el Gobierno sobre el proyecto final que será enviado , según pudo averiguar Ámbito. La central rechaza de pleno la iniciativa, pero de mínima intentará mantener los puntos más sensibles: ultraactividad, convenios colectivos de trabajo y cuota sindical.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó para este jueves al mediodía a su consejo directivo con el objetivo de fijar una postura unificada frente a la reforma laboral que el Gobierno incluyó en el paquete de sesiones extraordinarias. La cita fue formalizada por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello , quienes llamaron a la dirigencia a concentrarse en la sede histórica de Azopardo para discutir el avance oficial.

Como contó Ámbito, el encuentro llega en un clima áspero. Fuentes sindicales confirmaron que el bloque mayoritario de la central expresará un rechazo abierto al borrador que el Ejecutivo trabaja desde hace semanas. La discusión interna se reavivó luego de que Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, se ausentara de la última reunión del Consejo de Mayo, donde el Gobierno expuso las conclusiones preliminares de su propuesta para enviar al Congreso en extraordinarias y durante 2026.

Cristian Jerónimo marcó la cancha al advertir que la iniciativa oficial “es regresiva” y que no existe voluntad de generar un ámbito de negociación real. El dirigente del Sindicato del Vidrio insistió en que, sin una mesa formal con representación del mundo del trabajo, la CGT no acompañará ningún cambio que retroceda derechos adquiridos. Su postura anticipa el tono que dominará la reunión de este jueves.

Reforma laboral: demora en el Gobierno y visita de la CGT al Congreso

Legisladores nacionales del peronismo mantuvieron este miércoles un encuentro con dirigentes de la CGT para analizar la reforma laboral y la situación de los trabajadores del citrus y del sector avícola en Entre Ríos.

Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Blanca Osuna, Marianela Marclay y Adán Bahl visitaron la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, donde se reunieron con los referentes sindicales Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (Vidrio), integrantes de la nueva conducción de la Confederación General del Trabajo, además de los dirigentes Carlos Molinari (Carne) y Pablo Flores (AEFIP).

También intercambiaron posiciones sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional y el rol que asumirá la central obrera. Además, evaluaron el impacto del aumento de los gastos fijos en el poder adquisitivo de los salarios.

En ese marco, Michel señaló que “una reforma laboral por sí sola no crea empleo; para generar puestos de trabajo se necesita un proceso de crecimiento económico sostenido que proteja y promueva la industria y la producción nacional”.

Finalmente, agregó: “Es indispensable revisar el costo tributario del empleo registrado al pensar una reforma que amplíe derechos, fomente el crecimiento, reduzca la informalidad y se adapte a las nuevas formas de trabajo. Es necesario avanzar hacia una segmentación por sector y región”.

En paralelo a las 17, la cúpula de la CGT fue invitada al Congreso por el bloque de senadores del PJ, que busca analizar el contenido de la reforma laboral y tomar nota del diagnóstico sindical antes de que el proyecto llegue a la Cámara alta. La convocatoria agrega presión sobre el Gobierno, que aún no define cuándo hará público el texto definitivo.

Mientras tanto, en los pasillos oficiales crece el desconcierto. En la Casa Rosada admiten que la publicación de la reforma laboral se demora más de lo previsto. Según trascendió, el Ejecutivo revisa artículos sensibles y evalúa el impacto político de cada modificación, un proceso que viene estirándose pese a los compromisos iniciales de avanzar rápido. La dilación ya generó gestos de impaciencia en la CGT, que sigue de cerca cada movimiento del Gobierno.

La jornada de este jueves, con la reunión interna en Azopardo y la visita al Congreso, se perfila así como un punto de inflexión. La central obrera busca ordenar su estrategia frente a un proyecto que, aseguran, no fue discutido con quienes representan a los trabajadores. El Gobierno, por su parte, intenta calibrar el anuncio mientras enfrenta el riesgo de que la tensión sindical se consolide antes de que el debate legislativo comience.