Bolivia: el expresidente Luis Arce quedó detenido por un causa de corrupción

El exmandatario enfrenta acusaciones por desvíos millonarios durante su gestión como ministro en el gobierno de Evo Morales.

El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue arrestado este miércoles por una investigación de presunta corrupción, en el caso vinculado al Fondo Indígena, confirmó la exministra de Presidencia de ese país, María Nela Prada. El exmandatario está involucrado en el caso de un presunto desfalco millonario durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), en su gestión como ministro.

El llamado caso Fondo Indígena es considerado uno de los capítulos más graves de corrupción en la historia reciente de Bolivia. El Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) administraba el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos con el fin de financiar obras productivas rurales. Entre 2006 y 2014 recibió más de 3.197 millones de bolivianos, equivalentes a u$s460 millones.

El órgano directivo del Fondioc reunía a varios ministerios —entre ellos el de Economía, que en ese período encabezaba Arce— junto con organizaciones sociales vinculadas al MAS. La estructura, que buscaba integrar representación indígena y campesina, terminó convertida en un esquema marcado por controles débiles y amplia discrecionalidad para asignar recursos.

Obras fantasma y desvíos en Bolivia Las primeras señales de alarma surgieron en 2015, cuando la Contraloría General identificó 153 proyectos inconclusos o directamente inexistentes, con un perjuicio inicial de 71 millones de bolivianos, unos u$s10 millones. Auditorías posteriores ampliaron el universo de irregularidades a más de 1.000 proyectos, llevando el daño económico estimado por encima de u$s182 millones.

Desembolsos sin respaldo técnico, pagos dirigidos a cuentas personales de dirigentes, fraccionamientos irregulares y obras aprobadas sin la documentación mínima. Con el tiempo, el caso expuso fallas profundas en el uso de fondos públicos y un esquema administrativo que permitió desvíos durante años sin supervisión real.

La detención ocurre en un contexto de fuerte fractura dentro del MAS, dividido desde 2023 entre los sectores de Evo Morales y de Arce. La ofensiva judicial acentúa esa ruptura y reconfigura el escenario político boliviano en un momento de incertidumbre institucional, con múltiples causas abiertas ligadas a la gestión de recursos públicos durante el periodo de mayor hegemonía del MAS.