BID Invest otorgó un préstamo a Galicia para aumentar el crédito a mipymes en Argentina

El Banco Galicia recibirá un préstamo del BID Invest para ampliar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para proyectos sostenibles en Argentina.

BID Invest otorgará un préstamo de u$s300 millones a Galicia para ampliar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para proyectos sostenibles en Argentina. Esta operación busca fortalecer los portafolios de crédito del Banco y promover el desarrollo económico en el país.

La estructura del préstamo contempla un tramo “A” de u$s150 millones financiado por BID Invest, y un tramo “B” de u$s150 millones a ser financiado por inversionistas institucionales a través de préstamos paralelos.

"Esta operación se alinea con los esfuerzos del mercado local por revitalizar el crédito privado, especialmente para las mipymes, que representan el 97% del tejido empresarial de Argentina", se informó oficialmente.

Además, BID Invest brindó asesoría técnica a Galicia para el rediseño de su taxonomía de finanzas sostenibles y para implementar un Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) que fortalezca la gestión de riesgos ambientales y sociales, alineado con los estándares internacionales.

Esta operación reafirma el compromiso de BID Invest con el desarrollo sostenible y la salud financiera en América Latina y el Caribe, promoviendo soluciones innovadoras que generan impacto positivo en los habitantes de la región y sus comunidades.