Fin de semana XXL: casi 1,4 millones de turistas gastaron $249.370 millones

Más de 1,37 millones de turistas viajaron en el fin de semana largo del Día de la Inmaculada, un 43,5% más que en 2023, con un gasto total de $249.370 millones y fuerte impacto en economías regionales.

Un dato clave que destaca el informe es que en los últimos meses, el turismo de compras de neuquinos hacia Chile cayó alrededor del 15% Depositphotos

El número de turistas que viajó creció un 43,5% frente al mismo fin de semana de 2023. El clima inestable, con pronósticos de tormentas, moderó la decisión de viaje hacia algunos destinos, pero el movimiento turístico terminó mostrando un desempeño bastante sólido para esta altura del año.

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazaron 1.377.810 turistas por la Argentina, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo feriado). La fecha volvió a consolidarse como uno de los momentos de movilidad turística previos al verano.

La estadía promedio fue de dos noches, menor a los 2,6 días de estadía que se registraron en 2023, una tendencia que se viene profundizando en un contexto de menor poder adquisitivo de las familias, que privilegian escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario.

El gasto promedio diario por turista fue de $ 90.495, un 8,8% mayor en términos reales contra 2023. Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido.

En total, los turistas desembolsaron $ 249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó un aumento del 20,1% real frente a 2023. De esta manera, los feriados largos de noviembre y diciembre vuelven a mostrar su relevancia como dinamizadores tempranos de la temporada estival.

Cuáles fueron los destinos más elegidos Los destinos con mayor movimiento fueron CABA, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacaron las ciudades más religiosas como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes. unnamed (12) Cómo fue el crecimiento de turistas este fin de semana Balance enero a diciembre 2025 En lo que va del año se celebraron ocho fines de semana largos, donde viajaron 13.342.750 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado en $ 2.971.578 millones, lo que equivale a US$ 2.030 millones. El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, con beneficios para miles de pymes vinculadas con la actividad turística. Un dato clave que destaca el informe es que en los últimos meses, el turismo de compras de neuquinos hacia Chile cayó alrededor del 15% en comparación con el año pasado, según la Corporación para el Desarrollo Turístico de La Araucanía. Las medidas económicas nacionales, como la apertura importadora, la eliminación del cepo y la baja de impuestos, redujeron la diferencia de precios, desincentivando los viajes. Aunque siguen llegando turistas argentinos, la afluencia es menor que el año pasado y las reservas para Navidad y para Año Nuevo también disminuyeron.

