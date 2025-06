Notable exposición de ocho fotógrafos estadounidenses

A través de una aproximación intimista cada autor articula una mirada singular sobre su entorno inmediato y formula una declaración sobre su quehacer. Agnieska Sosnowska señala: “crecí en Boston, hace 25 años viajé a Islandia, me enamoré y me quedé. Con mi esposo decidí vivir en la naturaleza, busco rincones de tranquilidad, cuando los encuentro me detengo y escucho durante un buen rato. Vivo en una granja, tengo amigos y enseño a los alumnos. Estos lugares son mi vida, día a día. Lo son todo para mi”.