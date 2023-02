Objetivo 2023: consolidar la recuperación

A la espera del PreViaje 4, que este año será para la temporada baja, el sector celebra el arranque positivo, pero advierte sobre el impacto de la inflación y reitera la necesidad de desestacionalizar la actividad.

Consolidar la recuperación

Para Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), la temporada es muy buena. "Quizás la única diferencia es que el año pasado tuvimos el PreViaje para la temporada alta. Bajó el turismo interno, pero se incorporó el turismo externo, que empezó a venir fuertemente al país aprovechando el tipo de cambio y la cantidad de oferta", dice. Esos extranjeros son en su mayoría brasileños, uruguayos, chilenos y estadounidenses.

"Argentina tuvo un 2022 excelente en materia de recuperación para el turismo. Desde la CAT mencionamos que íbamos a necesitar entre dos y tres años para recuperar el ritmo habitual. Pese al excelente 2022, sigue haciendo falta esa cantidad de tiempo. No hay que olvidar que esta es una industria que no puede stockear su producción...", explica Elías.

turismo-01.jpg

Agrega, además, que “el impacto de la pandemia en la actividad turística fue tan grande que muchas empresas salieron completamente endeudadas. Se trabajó muy bien en 2022, se está trabajando muy bien en 2023, pero hay una necesidad de ir cancelando deudas muy fuertes y la situación económica del país no ayuda demasiado para materializar en hechos este gran 2022”. “No hay que olvidarse que, con una inflación de casi el 100%, la rentabilidad se escapa como agua entre las manos", completa.

Respecto del futuro, opina: "Para marzo esperamos que se recupere el turismo corporativo, que durante el verano afloja fuertemente. Ojalá sigamos teniendo buenos porcentajes de ocupación y buen movimiento acorde al mes del año, ya sin el incentivo de las vacaciones de verano; sin el incentivo de Carnaval y con un solo fin de semana largo, que es el del 24 de Marzo".

Por último, Elías anticipa que el sector tiene gran expectativa en la cuarta edición del PreViaje: "Es una forma inteligente en la cual el Gobierno promueve el turismo dentro del país, impulsa la contratación de recursos humanos, incide en la merma del turismo argentino en el exterior -que gasta en divisas- y traslada toda esa energía al movimiento turístico interno".

P18 - Bariloche_opt.jpeg Boom. La Patagonia siempre es uno de los lugares más buscados por los argentinos.

“Prácticamente el 80% de lo que el Gobierno invierte lo recauda a través de impuestos. En un país que tiene un 50% de economía informal, esta es una excelente noticia”, concluye.

En la misma tónica, desde la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) confirman el “balance positivo” de la temporada y los “índices de reactivación sostenida” que ostenta el turismo. Asimismo, proyectan un crecimiento del 10% en relación al 2022 aunque marcan que el nivel de actividad estará 7% por debajo en comparación a 2019, el último año previo a la pandemia.

Costa Atlántica

Mar del Plata es uno de los mascarones de proa del buen momento. Con números récord, la ciudad vive una gran temporada estival. “Cuando le va bien a Mar del Plata, le va bien al resto de los municipios colindantes. Es el epicentro de la Costa Atlántica. Eso derrama: somos todos destinos complementarios. Para tener esta oferta tan masiva, necesitamos que les vaya muy bien a los municipios cercanos”, comenta Bernardo Martín, titular del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTUR).

Martín cuenta que es la mejor temporada en la historia de Mar del Plata luego de “un año sumamente exitoso, con 9 millones de turistas”. Según su mirada, “se debe fundamentalmente a esta oferta tremenda que tiene la ciudad que, al ser la primera que abrió post pandemia, permitió potenciar todos los recursos. Tenemos todos los hoteles y restoranes abiertos, todo el sector de entretenimiento funcionando”.

Para el funcionario, una de las fortalezas es que “está abierta los 12 meses del año, que en 2022 demostró que es el destino más convocante de la Argentina durante todo el año y que eso lo vamos a seguir haciendo con la generación de grandes eventos”, pero advierte que el desafío de internacionalizar la plaza, para recibir al turismo extranjero.

Otra de las localidades atlánticas con gran presente es Villa Gesell. Su ocupación fue del 98% durante la segunda quincena de enero. Buscando mantener la afluencia de turistas fuera de la temporada, el municipio presentó la tercera edición de "Quedate Verano", un programa que ofrece descuentos y promociones en distintos rubros hasta el 1 de Mayo de este año.

Alojamientos, balnearios, comercios diversos y gastronomía son algunos de los sectores contemplados por esta iniciativa. Entre los beneficios hay descuentos que van del 10% al 50%, y compras al 2x1 y 3x2 para pagos en efectivo y con tarjetas de débito.

Bariloche

Tierra de lagos, bosques y montañas, Bariloche es una perla en el turismo local y un termómetro de la actividad. "Hemos tenido una buena temporada, pero está un 15% abajo respecto de 2022, con un promedio de entre el 70% y el 75% de ocupación media en los dos meses", cuenta el empresario hotelero Sandro Gressani. A la vez, pondera el desembarco de visitantes de otros países como una compensación: "Ese mercado creció, pero nuestro gran público es el nacional".

De cara a marzo, anticipa que el comienzo de la temporada baja, como es habitual, vendrá acompañado por el descenso de precios: "Enero/febrero es una temporada media, con precios medios, y la baja tiene precios bajos, que van un 40% por debajo. Marzo ya se cayó; está con una ocupación que será de entre un 40% y un 50%, que en un contexto de estabilidad no sería tan malo. Abril levanta un poco por Semana Santa".

Además, el dueño de los hoteles Alma del Lago y Nevada revela que ya hay un 70% de ocupación para Semana Santa. Este repunte lo asocia a que “se trata de viajes cortos, de tres o cuatro días, que aprovechan para hacer muchas personas que dejaron de viajar en febrero”. No obstante, detalla que “un hotel como el Alma del Lago tiene mucho gasto de insumos y, por supuesto, de costos fijos, que dejaron de ser fijos y pasaron a ser variables. Los servicios tuvieron incrementos importantísimos. Los productos y las materias primas para la atención no solo aumentan, sino que algunos no tienen precio. Esa es la realidad”.

Esta semana, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dio a conocer que San Carlos de Bariloche alcanzó un récord histórico al recibir a más de 210 mil pasajeros durante enero. El aeropuerto Teniente Luis Candelaria de esa ciudad “tuvo un total de 210.204 pasajeros arribados en enero”, siendo el destino que más creció en cantidad de vuelos nacionales en todo el interior del país. Antes de la pandemia, en enero del 2020, la ciudad había alcanzado el número máximo de pasajeros arribados, llegando a los 180.000.

Cataratas de Iguazú

Por su parte, Iguazú registró un 85% de ocupación en la última quincena de enero y contabilizó un ingreso de 150.000 turistas al área protegida durante todo el mes, un 12% más que en el mismo periodo de 2022. “Los niveles de ocupación del destino en el segmento 5 estrellas no han sido los del 2021. Sin embargo, la paulatina diversificación de los mercados ayudó a compensar esa baja del mercado nacional. La ciudad se activa por completo y eso es muy positivo no solo para el rubro hotelero sino también para la economía integral del destino”, relata Silvia Radins, Gerente de Iguazú Grand Hotel.

Si bien los precios tienden a descender para la temporada baja, la alta inflación dificulta las cosas: “Los precios deberán acompañar los índices de inflación que nos plantee el país, pero a su vez tratando de ser lo más cautos posibles para no impactar tan negativamente en la demanda del público nacional. Tendremos tarifas escalonadas, por temporada y de acuerdo a la ocupación del establecimiento”.

central-Cataratas.jpg

Acerca del turismo internacional, Radins admite que ha crecido o “al menos aumentado su participación en el share global de mercados y esto ayudó a compensar la baja de argentinos”. Los Previaje siempre han sido aliados para trabajar con niveles de ocupación interesantes en todos los segmentos de hotel y colateralmente colaboran en el desarrollo económico de los demás rubros, a nivel local.

San Rafael, tierra de bodegas

En sintonía con el resto de Mendoza, San Rafael atraviesa una temporada con una ocupación del 75%, una cifra buena pero menor a la de años anteriores. La propuesta sanrafaelina viene creciendo en variedad y calidad. Actualmente incluye bodegas y gastronomía, paisajes majestuosos, como El Cañón del Atuel y el dique Los Reyunos, y distintas actividades de turismo aventura, un clásico de la región.

Edgar Ibarra, gerente comercial de Bodega Ibarra, dice que fueron meses un poco “atípicos”, pero destaca que “las bodegas trabajaron muy bien”: “La gente consumió productos, visitó bodegas. En San Rafael hay 24 bodegas abiertas al turismo. Este verano se incorporaron dos con propuestas gastronómicas, hay un abanico de posibilidades”.

central-san rafael.jpg

Entre los causales de la merma, Ibarra admite que “no estuvo la ayuda del Estado”, como sí ocurrió en años anteriores con el Previaje. “No tenemos turismo internacional, queda todo concentrado en el norte de la provincia. Es otro turismo. Es fundamental para San Rafael la conectividad. La semana que viene cierra el aeropuerto por dos meses. No vamos a tener vuelos, así que se vienen meses complejos. Lo bueno es que el cierre es para el inicio de obras para el mejoramiento del servicio”, agrega.

Sobre estos cambios, indica que “hace falta mayor conectividad, mayor cantidad de aerolíneas que lleguen. El mejoramiento que se hace en la pista es para recibir aviones de mayor porte, una obra interesante para San Rafael”. Escenario de la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid, primera gran celebración del calendario vendimial, San Rafael apuesta ahora a la Vendimia, que será entre el 3 y el 6 de marzo, para captar a los últimos turistas de la temporada.