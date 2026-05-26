El Gobierno puso en disponibilidad a trabajadores de Chapadmalal y Embalse tras una reorganización en la Secretaría de Turismo

La medida fue oficializada por la Jefatura de Gabinete y alcanza a personal de planta permanente de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. La decisión se da en el marco de la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional.

El Gobierno nacional oficializó este martes el pase a situación de disponibilidad de trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse , en el marco de una reestructuración interna de la administración pública.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 129/2026 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros , firmada por Federico Esteban Sicilia .

Según establece la normativa, el personal alcanzado quedará en situación de disponibilidad como consecuencia de la supresión de unidades organizativas dispuesta por el Decreto 269/2026, que modificó la estructura operativa de la Jefatura de Gabinete y reorganizó distintas áreas bajo su órbita.

La resolución se apoya en el artículo 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 25.164, que prevé que los trabajadores de planta permanente con estabilidad adquirida puedan quedar en disponibilidad cuando existan procesos de reestructuración, eliminación de organismos o reducción de personal.

El texto oficial señala que la reorganización incluyó cambios dentro de la Secretaría de Turismo y Ambiente, donde se avanzó con la supresión de las unidades organizativas Unidad Turística de Embalse y Unidad Turística de Chapadmalal, junto con las funciones que tenían asignadas.

A partir de esta decisión, los agentes incluidos en el anexo de la medida permanecerán en disponibilidad por períodos de entre seis y doce meses, según la antigüedad registrada en cada caso. Durante ese tiempo deberán recibir capacitaciones o cumplir funciones asignadas por el Estado. En caso de no ser reubicados al finalizar ese plazo, podrán quedar desvinculados de la administración pública con derecho a indemnización, tal como establece la legislación vigente.

La resolución también dispuso el fin de las comisiones de servicio, adscripciones y asignaciones transitorias vinculadas al personal alcanzado por la medida. Además, dejó sin efecto licencias sin goce de haberes y distintos trámites administrativos que no hubieran sido ratificados antes del 22 de abril de 2026.

En los considerandos, la Jefatura de Gabinete indicó que la decisión responde al objetivo de “optimizar su estructura funcional y garantizar una gestión eficiente de los recursos disponibles”.

El anexo de la resolución incluye a decenas de trabajadores de planta permanente bajo convenio SINEP, pertenecientes a distintos niveles y agrupamientos. Entre ellos figuran empleados con más de 39 años de antigüedad dentro de la administración pública.