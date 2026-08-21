Paisajes que se van a grabar en tu corazón: el clásico rincón de Neuquén que enamora todo el año

Este rincón es uno de los más populares del sur argentino y puede ser visitado en cualquier momento del año, ya que sus actividades son muy variadas.

Este rincón del sur argentino es una alternativa excelente para ir de vacaciones en cualquier estación del año.

San Martín de los Andes es uno de los clásicos del turismo en la Patagonia. El lago Lácar, los bosques y las montañas de los alrededores forman un paisaje que convirtió a este rincón de Neuquén en uno de los lugares más conocidos de la provincia.

Entre playas, senderos, miradores, paseos por el agua y recorridos por la montaña, la ciudad reúne distintas alternativas para quienes buscan pasar unos días en contacto con la naturaleza.

San Martín de los Andes está en el sudoeste de Neuquén, a orillas del lago Lácar y junto al Parque Nacional Lanín. La ciudad se encuentra en plena Cordillera de los Andes, rodeada de bosques y montañas características de esta parte de la provincia.

Desde Neuquén capital hay unos 430 kilómetros. La localidad está a 640 metros sobre el nivel del mar, en un valle que termina sobre la costa del Lácar y con el Parque Nacional Lanín a pocos kilómetros.

Una de las opciones más populares es aprovechar el lago . Se puede recorrer la costanera, pasar el día en playas cercanas como Catritre o salir a navegar en kayak . También hay paseos en barco y lugares donde practicar remo y buceo, aunque esto está ligado completamente a las temporadas de calor.

Para caminar, el Mirador Bandurrias tiene un sendero que comienza cerca de la costanera y lleva alrededor de una hora. Otra alternativa es el Mirador Arrayán, ubicado a unos 5 kilómetros, desde donde se pueden ver la ciudad, el lago Lácar y la Cordillera de los Andes.

También se puede dedicar una jornada a conocer Yuco, Nonthué, Hua Hum y la Cascada Chachín. En el trayecto se pueden apreciar sus playas, bosques y recorrer sus senderos, incluido el camino corto hasta la cascada.

La Ruta de los 7 Lagos es otro de los paseos clásicos. Parte desde San Martín de los Andes por la Ruta Nacional 40 y recorre unos 110 kilómetros hasta Villa La Angostura, con paradas frente a lagos como Machónico, Hermoso, Falkner, Villarino, Correntoso y Espejo.

Cerro Chapelco suma otras alternativas a pocos kilómetros de la ciudad. Allí se pueden practicar esquí y snowboard cuando hay nieve, además de realizar caminatas y recorrer distintos puntos de la montaña.

Cómo ir hasta San Martín de los Andes

Desde Neuquén, el viaje en auto es de unos 430 kilómetros. Una de las opciones es tomar la Ruta Nacional 22 hasta Zapala y luego seguir por la Ruta Nacional 40, pasando por La Rinconada y Junín de los Andes antes de llegar a San Martín de los Andes.

También se puede llegar en micro desde la capital provincial. Los viajes salen desde la terminal de la ciudad y llegan directamente a San Martín de los Andes, cuya terminal se encuentra frente al lago Lácar.