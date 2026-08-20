A solo una hora de CABA: el tranquilo pueblo que combina naturaleza y gastronomía

Un rincón rural ofrece aire limpio, sabrosos cortes a las brasas y senderos verdes para una salida distinta sin alejarse.

Un entorno natural ideal para descansar la vista y escapar de la rutina urbana durante el fin de semana.

El ritmo acelerado de la ciudad suele pedir a gritos un descanso cuando llega el fin de semana. Para quienes buscan una alternativa de turismo rápido pero reparador, existe una localidad bonaerense que mantiene intacta su identidad de comarca, a pesar de la constante expansión de urbanizaciones privadas a sus alrededores.

Este pequeño rincón bonaerense sorprende por su capacidad para mantener el encanto tradicional de campo a muy pocos kilómetros del cemento. Sus calles arboladas, la parsimonia de sus pobladores y el ambiente sereno convierten a la zona en una parada imperdible para desconectar durante la jornada , comer bien y recuperar energías antes de retomar las obligaciones diarias.

La localidad de Manzanares forma parte del partido de Pilar , en el norte del Gran Buenos Aires, a una distancia aproximada de 70 kilómetros de la Capital Federal. Su territorio limita de manera directa con sectores de campo abierto, barrios cerrados y el área industrial pilarense , una mezcla geográfica singular donde conviven la producción, la calma vecinal y las estancias de polo.

Caminos arbolados y espacios verdes que ofrecen una pausa reconfortante antes de volver a la rutina. De fácil llegada desde la ciudad.

El trazado urbano se desenvuelve cerca del curso del río Luján , un elemento hídrico clave que moldea las características del suelo local y otorga un paisaje verde característico. Esta ubicación estratégica permite acceder de forma rápida desde la autovía principal, sin necesidad de adentrarse en tramos complejos de tierra o caminos castigados.

Aunque el avance de emprendimientos privados y desarrollos inmobiliarios en la zona norte genera debates sobre el impacto en el ecosistema, Manzanares logra conservar un perfil bonaerense autóctono que resulta cada vez más difícil de hallar a tan corta distancia del ejido urbano.

Postales de calma y aire puro que invitan a bajar un cambio a muy pocos kilómetros de la ciudad. Instagram Mauro por los pueblos

Qué se puede hacer en Manzanares

Las opciones recreativas giran en torno al esparcimiento al aire libre y al disfrute de comidas criollas. Para comenzar la jornada, uno de los puntos imperdibles en las cercanías es la Reserva Natural de Pilar, un espacio protegido de casi 300 hectáreas sobre la ribera del río. Allí es posible recorrer senderos entre cortaderas y talas, avistar aves autóctonas y apreciar la flora nativa en un ecosistema preservado.

Para la hora del almuerzo, la propuesta gastronómica tradicional se roba todo el protagonismo. Diversos emprendimientos gastronómicos, como comedores de campo y la conocida Estación 1888, ofrecen desde achuras y vacíos cocinados a la leña hasta empanadas cortadas a cuchillo y pastas caseras.

Durante la tarde, el paseo puede continuar por la zona del espejo de agua local, un rincón elegido para descansar a la sombra, tomar mate o pescar desde la orilla. Además, la arquitectura histórica dice presente a través del Castillo Pando-Carabassa, un imponente edificio victoriano de fines del siglo XIX vinculado a la historia del polo, que añade un toque singular al paisaje campestre.

La tranquilidad del paisaje bonaerense invita a recorrer senderos arbolados y disfrutar del sol. Instagram puebleando.ar

Cómo ir hasta Manzanares

Llegar en vehículo particular es la opción más directa y cómoda. Hay que tomar la Autopista Panamericana Ramal Pilar (Ruta Nacional 8) hasta el kilómetro 59,5 y desviarse por el acceso que conduce al poblado. El trayecto demanda habitualmente alrededor de 60 minutos desde el centro porteño, dependiendo del flujo vehicular en las salidas de la ciudad.

En caso de optar por el transporte público de pasajeros, la alternativa más simple es abordar la línea de tren San Martín en la terminal de Retiro y descender en la estación Manzanares. El viaje en ferrocarril toma cerca de una hora y media y regala una perspectiva diferente del recorrido a medida que las edificaciones le van dejando su lugar a los espacios abiertos.

Otra vía posible combina el servicio de colectivos de media distancia hasta el centro de Pilar o la ruta 25, con posterior trasbordo a líneas locales que ingresan al pueblo. Sea cual sea la alternativa elegida, el trayecto resulta accesible para armar una escapada de un día completo sin complicaciones de logística.