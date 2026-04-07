La película que es furor en Prime Video donde Keanu Reeves se transforma en un ángel con pocas luces + Seguir en









El popular actor y músico canadiense protagoniza esta disparatada historia que te va a hacer reír y emocionar.

La disparatada película protagonizada por Keanu Reeves que no te vas a querer perder en Prime Video. Imagen: Prime Video

El catálogo de Prime Video no deja de renovarse y, cada semana, nuevas producciones logran meterse entre lo más visto. En un contexto donde las plataformas compiten por captar la atención del público, algunas películas logran destacarse rápidamente y convertirse en verdaderos fenómenos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los nombres que vuelve a aparecer con fuerza es el de Keanu Reeves, una de las figuras más queridas de Hollywood. Esta vez, el actor se aleja de sus clásicos papeles de acción para meterse de lleno en una comedia con tintes fantásticos, mostrando una faceta completamente distinta.

Cuando el cielo se equivoca Aziz Ansari y Seth Rogen completan un elenco de lujo junto a Keanu Reeves para disfrutar esta disparatada historia. Imagen: Prime Video Se trata de Cuando el cielo se equivoca, una película que combina humor, situaciones absurdas y una historia que invita a reflexionar sobre el dinero, la suerte y las decisiones de vida.

De qué trata Cuando el cielo se equivoca La historia sigue a Gabriel, un ángel con buenas intenciones, pero bastante torpe, que decide intervenir en la vida de los humanos para demostrarles una lección. Su objetivo es ayudar a Arj, un trabajador con problemas económicos, que siente que su vida sería mejor si tuviera dinero.

Para probar su punto, Gabriel toma una decisión extrema: intercambiar la vida de Arj con la de Jeff, un empresario millonario. Sin embargo, lo que parecía una simple lección pronto se convierte en un caos, ya que las consecuencias de este cambio no salen como el ángel esperaba.

Lejos de resolver los problemas, el experimento demuestra que el dinero sí cambia muchas cosas, lo que provoca que Gabriel fracase en su misión. Como castigo, pierde sus alas y queda atrapado en la Tierra, obligado a convivir con humanos y enfrentar las consecuencias de sus actos. A partir de ahí, la película se convierte en una comedia de enredos, donde los personajes deben adaptarse a nuevas realidades mientras descubren que la felicidad no depende únicamente de la riqueza o el estatus social. Prime Video: tráiler de Cuando el cielo se equivoca Embed - Cuando El Cielo Se Equivoca | Tráiler Oficial Doblado | Con Keanu Reeves Prime Video: elenco de Cuando el cielo se equivoca Keanu Reeves (Gabriel)

Aziz Ansari (Arj)

Seth Rogen (Jeff)

Keke Palmer (Elena)

Sandra Oh (Marta)