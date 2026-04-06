Cómo funciona la aplicación de la NASA para seguir en vivo la misión de Artemis 2

Todo lo que hay que saber sobre Artemis II y la herramienta que permite seguir su recorrido en vivo, minuto a minuto.

La exploración espacial vuelve a captar la atención de todos con el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas que hacen parte al público de estas misiones en tiempo real. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio ( NASA ), dio un paso más en la difusión de sus proyectos y decidió lanzar una plataforma interactiva, la cual permite seguir en vivo la misión Artemis II , uno de los hitos más importantes de los últimos años en cuanto a la exploración espacial.

El avance no solo está en la misión en sí, sino también en la forma en que los usuarios ahora pueden acceder a la información. A través de una web y una aplicación móvil , cualquier persona puede monitorear la posición de la nave, su velocidad y su recorrido en el espacio, en una experiencia que combina datos en tiempo real con visualización interactiva.

La misión Artemis 2 es el primer vuelo tripulado del programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es orbitar la Luna sin aterrizar, llevando a cuatro astronautas a bordo de la cápsula Orión. Su misión principal es probar sistemas vitales de soporte y navegación en el espacio profundo, antes de futuros alunizajes, y poder demostrar que los sistemas que llevarán a los humanos de regreso al satélite funcionan de forma segura.

Es la primera prueba con astronautas dentro del cohete Space Launch System (SLS) y de la nave Orion. La tripulación está conformada por Reid Wiseman (el comandante), Victor Glover (el piloto), Christina Koch y Jeremy Hansen como especialistas de misión.

La misión tiene varios desafíos. Por ejemplo, van a haber momentos sin comunicación directa con el control terrestre, lo que pone a prueba la capacidad de operar con mayor autonomía y también se vana verificar los sistemas fundamentales: soporte vital (que es el que regula el oxígeno, la temperatura y el agua), el rendimiento de los dispositivos de navegación y la protección contra la radiación solar y cósmica.

También se analizará el funcionamiento del escudo térmico de Orion, que va atener el trabajo de soportar temperaturas cercanas a los 2.800 °C, durante el reingreso a la atmósfera terrestre.

Otro de los objetivos es ensayar un tipo de trayectoria que se llama “retorno libre”, que es un recorrido que aprovecha la gravedad de la Luna para impulsar la nave a la Tierra. Esto permite un regreso automático, en el caso de haber fallos técnicos.

artemis 2 app

Cómo seguir a Artemis 2 desde el celular

Para acercar esta experiencia al público general, la NASA desarrolló el sistema Artemis Real-Time Orbit Website (AROW). Es una plataforma que funciona como una especie de “Google Maps del espacio”. En el sitio web, los usuarios van a poder ver la posición exacta de la nave Orion en cada momento del recorrido.

La interfaz permite observar no solo la ubicación de la nave, sino también su entorno. Al interactuar con la pantalla, es posible explorar la Tierra, la Luna o incluso el Sol. Además, el sistema otorga datos actualizados en tiempo real, como la velocidad de la nave, la distancia respecto a la Tierra, la distancia hacia la Luna y el tiempo transcurrido desde el despegue.

Algo importante, es que la experiencia se disfruta todavía más en dispositivos móviles. La aplicación oficial incorpora funciones de realidad aumentada, que permiten al usuario apuntar su celular al cielo y ubicar la nave en relación con su posición geográfica. Este recurso transforma el seguimiento en una experiencia única.

La app está disponible tanto para Android como para iOS, es gratuita y está diseñada para facilitar el acceso a la información; es decir que no hay necesidad de tener conocimientos previos en astronomía para poder utilizarla.