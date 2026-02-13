Por qué algunos consideran que el viernes 13 también es de mala suerte

Tradiciones religiosas, historia y cultura pop mezclaron temores sobre el número 13 y el día viernes en distintas sociedades.

El viernes 13 también se lo asocia a una fecha de mala suerte.

La fecha aparece en el calendario varias veces al año, pero cada vez que toca muchos levantan la ceja. Algunos evitan viajar, otros postergan decisiones importantes y no faltan quienes dicen que es mejor no tentar al destino . El viernes 13 quedó asociado a una jornada rara, casi incómoda, aunque la mayoría lo viva con humor.

El fenómeno no depende solo de la fe o la superstición, ya que tiene raíces culturales profundas y muy antiguas. Religión, mitología y hasta el cine alimentaron una imagen persistente. Incluso personas que no creen demasiado admiten sentir algo cuando ven la fecha marcada.

Una explicación frecuente mezcla el simbolismo del número 13 con la tradición cristiana. En la Última Cena, según los Evangelios, hubo trece comensales y uno de ellos fue Judas, asociado a la traición. El número quedó ligado a la ruptura del orden perfecto del doce: doce meses, doce signos del zodíaco, doce apóstoles.

El viernes, además, posee carga simbólica . La tradición cristiana ubica ese día la crucifixión de Jesús. La combinación de ambos elementos terminó formando una especie de combo negativo.

Otro episodio histórico que suele citarse ocurrió el viernes 13 de octubre de 1307 , cuando el rey Felipe IV ordenó arrestar a los caballeros templarios en Francia. Con el tiempo la fecha fue recordada como una jornada trágica . No todos los historiadores aceptan que allí haya nacido la superstición, pero sí colaboró a reforzarla.

La saga cinematográfica Friday the 13th ayudó a fijar en el imaginario colectivo la idea de peligro. Desde entonces el día pasó a ser un chiste recurrente, pero también un pequeño ritual porque hay quienes no firman contratos, no compran pasajes o evitan subir a un avión.

Por qué los martes 13 son considerados días de mala suerte

En el mundo hispano la frase popular es otra: “martes 13, no te cases ni te embarques”. La explicación no tiene relación directa con el cristianismo occidental sino con la tradición mediterránea.

El martes estaba dedicado al dios romano Marte, asociado a la guerra y la destrucción. Para los griegos, Ares simbolizaba violencia y caos. La combinación con el número 13 generó un presagio negativo distinto al del viernes.

Además, la caída de Constantinopla en 1453, que ocurrió un martes, reforzó la idea de un día funesto en la memoria colectiva del mundo bizantino y luego en la cultura española. Desde allí la creencia llegó a América Latina.