Qué tipo de therian sos según tu signo del zodíaco y qué dice ese animal sobre tu forma de ser

El fenómeno therian se fusiona con la astrología y revela qué animal representaría tu personalidad según tu signo del zodíaco.

El fenómeno therian suma una nueva capa al combinar identidad animal y astrología.

El fenómeno therian suma una nueva capa a su expansión en redes sociales al vincular cada signo del zodíaco con un animal que representaría rasgos emocionales, instintivos y de personalidad. La tendencia, que se viralizó en distintas plataformas, propone una lectura simbólica que combina astrología y conexión espiritual con el mundo animal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El movimiento therian se instaló en la conversación pública a partir de personas que aseguran sentir una conexión psicológica o espiritual con un animal. Aunque no sostienen ser físicamente ese animal, muchos afirman identificarse con su instinto, temperamento o forma de vincularse con el entorno. En ese contexto, comenzó a circular una propuesta que asocia cada signo zodiacal con un tipo de “therian”.

Los signos de fuego se caracterizan por su intensidad, liderazgo natural y energía expansiva, rasgos que en esta tendencia se traducen en animales fuertes, valientes y dominantes.

La tendencia propone asociar cada signo del zodíaco con un animal simbólico.

A Aries se lo vincula con el lobo por su carácter dominante, su valentía y sus reflejos rápidos. Es protector, frontal y actúa antes de dudar.

Leo se identifica naturalmente con el león por su liderazgo, presencia magnética y deseo de destacarse. Su carisma lo convierte en figura central.

Sagitario: el caballo

Sagitario se relaciona con el caballo por su espíritu libre y su impulso aventurero. Necesita explorar, moverse y evitar cualquier forma de rutina.

therian En redes sociales, miles de usuarios comparten qué “therian” serían según su signo.

Signos de Tierra: firmeza, constancia y conexión con lo concreto

Los signos de tierra se asocian con estabilidad, constancia y conexión con lo concreto, cualidades que se reflejan en animales firmes, estratégicos y protectores de su territorio.

Tauro: el oso

Tauro se asocia con el oso por su potencia tranquila y territorial. Su calma puede volverse firme cuando siente que algo amenaza su estabilidad.

Virgo: el gato o el búho

Virgo se vincula con el gato o el búho por su observación minuciosa y su atención al detalle. Analiza, selecciona y no deja nada librado al azar.

Capricornio: la cabra o el lobo

Capricornio encuentra su símbolo en la cabra o el lobo por su disciplina, perseverancia y paciencia estratégica. Avanza paso a paso hacia sus metas.

therian1 Fuego, tierra, aire y agua: cada elemento tiene su representación animal.

Signos de Aire: mente ágil, sociabilidad y adaptación

Los signos de aire destacan por su agilidad mental, sociabilidad y capacidad de adaptación, características que encuentran su espejo en animales inteligentes, curiosos y versátiles.

Géminis: el zorro

Géminis se refleja en el zorro por su rapidez mental, curiosidad y capacidad de adaptación. Cambia de estrategia con naturalidad cuando el contexto lo exige.

Libra: el cisne o el delfín

Libra se asocia con el cisne o el delfín por su búsqueda de equilibrio, armonía y conexión social. Prioriza el diálogo y la estética en sus vínculos.

Acuario: el perro o el zorro

Acuario se vincula con el perro o el zorro por su independencia e inteligencia. Defiende su libertad, pero mantiene lealtad hacia sus ideales.

therian 2 Jóvenes en redes impulsaron la mezcla entre astrología y cultura therian.

Signos de Agua: sensibilidad, intuición y profundidad emocional

Los signos de agua se vinculan con la sensibilidad, la intuición y la profundidad emocional, rasgos que en esta interpretación se reflejan en animales empáticos, protectores y conectados con el mundo interior.

Cáncer: el ciervo o la nutria

Cáncer se relaciona con el ciervo o la nutria, animales sensibles y protectores. Es emocional, empático y cuida con intensidad a los suyos.

Escorpio: la serpiente o el escorpión

Escorpio encuentra su reflejo en la serpiente o el escorpión por su capacidad de transformación y su profundidad emocional. Sabe más de lo que muestra.

Piscis: el pez o el delfín

Piscis se asocia con el pez o el delfín por su sensibilidad e intuición. Es un signo conectado con lo espiritual y con las emociones más sutiles.

Esta clasificación refuerza la idea central del fenómeno: usar el simbolismo animal como espejo emocional. En tiempos donde la identidad se explora en múltiples capas, la combinación entre astrología y conexión instintiva aparece como una forma más de narrarse a uno mismo.