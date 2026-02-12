SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
12 de febrero 2026 - 10:42

Qué tipo de therian sos según tu signo del zodíaco y qué dice ese animal sobre tu forma de ser

El fenómeno therian se fusiona con la astrología y revela qué animal representaría tu personalidad según tu signo del zodíaco.

El fenómeno therian suma una nueva capa al combinar identidad animal y astrología.

El fenómeno therian suma una nueva capa al combinar identidad animal y astrología.

El fenómeno therian suma una nueva capa a su expansión en redes sociales al vincular cada signo del zodíaco con un animal que representaría rasgos emocionales, instintivos y de personalidad. La tendencia, que se viralizó en distintas plataformas, propone una lectura simbólica que combina astrología y conexión espiritual con el mundo animal.

El movimiento therian se instaló en la conversación pública a partir de personas que aseguran sentir una conexión psicológica o espiritual con un animal. Aunque no sostienen ser físicamente ese animal, muchos afirman identificarse con su instinto, temperamento o forma de vincularse con el entorno. En ese contexto, comenzó a circular una propuesta que asocia cada signo zodiacal con un tipo de “therian”.

Informate más
theriann
La tendencia propone asociar cada signo del zodíaco con un animal simbólico.

La tendencia propone asociar cada signo del zodíaco con un animal simbólico.

Signos de Fuego: instinto, liderazgo y energía expansiva

Los signos de fuego se caracterizan por su intensidad, liderazgo natural y energía expansiva, rasgos que en esta tendencia se traducen en animales fuertes, valientes y dominantes.

Aries: el lobo

A Aries se lo vincula con el lobo por su carácter dominante, su valentía y sus reflejos rápidos. Es protector, frontal y actúa antes de dudar.

Leo: el león

Leo se identifica naturalmente con el león por su liderazgo, presencia magnética y deseo de destacarse. Su carisma lo convierte en figura central.

Sagitario: el caballo

Sagitario se relaciona con el caballo por su espíritu libre y su impulso aventurero. Necesita explorar, moverse y evitar cualquier forma de rutina.

therian
En redes sociales, miles de usuarios comparten qué “therian” serían según su signo.

En redes sociales, miles de usuarios comparten qué “therian” serían según su signo.

Signos de Tierra: firmeza, constancia y conexión con lo concreto

Los signos de tierra se asocian con estabilidad, constancia y conexión con lo concreto, cualidades que se reflejan en animales firmes, estratégicos y protectores de su territorio.

Tauro: el oso

Tauro se asocia con el oso por su potencia tranquila y territorial. Su calma puede volverse firme cuando siente que algo amenaza su estabilidad.

Virgo: el gato o el búho

Virgo se vincula con el gato o el búho por su observación minuciosa y su atención al detalle. Analiza, selecciona y no deja nada librado al azar.

Capricornio: la cabra o el lobo

Capricornio encuentra su símbolo en la cabra o el lobo por su disciplina, perseverancia y paciencia estratégica. Avanza paso a paso hacia sus metas.

therian1
Fuego, tierra, aire y agua: cada elemento tiene su representación animal.

Fuego, tierra, aire y agua: cada elemento tiene su representación animal.

Signos de Aire: mente ágil, sociabilidad y adaptación

Los signos de aire destacan por su agilidad mental, sociabilidad y capacidad de adaptación, características que encuentran su espejo en animales inteligentes, curiosos y versátiles.

Géminis: el zorro

Géminis se refleja en el zorro por su rapidez mental, curiosidad y capacidad de adaptación. Cambia de estrategia con naturalidad cuando el contexto lo exige.

Libra: el cisne o el delfín

Libra se asocia con el cisne o el delfín por su búsqueda de equilibrio, armonía y conexión social. Prioriza el diálogo y la estética en sus vínculos.

Acuario: el perro o el zorro

Acuario se vincula con el perro o el zorro por su independencia e inteligencia. Defiende su libertad, pero mantiene lealtad hacia sus ideales.

therian 2
Jóvenes en redes impulsaron la mezcla entre astrología y cultura therian.

Jóvenes en redes impulsaron la mezcla entre astrología y cultura therian.

Signos de Agua: sensibilidad, intuición y profundidad emocional

Los signos de agua se vinculan con la sensibilidad, la intuición y la profundidad emocional, rasgos que en esta interpretación se reflejan en animales empáticos, protectores y conectados con el mundo interior.

Cáncer: el ciervo o la nutria

Cáncer se relaciona con el ciervo o la nutria, animales sensibles y protectores. Es emocional, empático y cuida con intensidad a los suyos.

Escorpio: la serpiente o el escorpión

Escorpio encuentra su reflejo en la serpiente o el escorpión por su capacidad de transformación y su profundidad emocional. Sabe más de lo que muestra.

Piscis: el pez o el delfín

Piscis se asocia con el pez o el delfín por su sensibilidad e intuición. Es un signo conectado con lo espiritual y con las emociones más sutiles.

Esta clasificación refuerza la idea central del fenómeno: usar el simbolismo animal como espejo emocional. En tiempos donde la identidad se explora en múltiples capas, la combinación entre astrología y conexión instintiva aparece como una forma más de narrarse a uno mismo.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias