Madrid Fusión 2026: la gastronomía como industria global y la oportunidad argentina en el escenario internacional









Bajo el lema " Donde el cliente toma el mando" Madrid Fusión 2026 obtuvo un récord de asistencia y una agenda marcada por la innovación, volviendo a demostrar que la gastronomía es un negocio estratégico. Quiénes fueron los ganadores de los principales concursos, las ponencias más influyentes y la participación argentina con chefs y productos regionales.

Desde Madrid, Madrid Fusión 2026 reafirmó su rol como el principal foro internacional donde la gastronomía deja de ser solo creatividad culinaria para convertirse en una industria transversal, que dialoga con el turismo, la exportación, la innovación tecnológica y la economía de los servicios. La vigesimocuarta edición del congreso, realizada en IFEMA, reunió a miles de profesionales de todo el mundo y volvió a funcionar como un termómetro de tendencias y oportunidades de negocio. En esta edición Rio de Janeiro fue la ciudad internacional invitada y Aragón la región española invitada.

Uno de los ejes centrales del encuentro fueron los concursos, verdaderas plataformas de visibilidad para el talento emergente. El Premio Cocinero Revelación 2026 fue para Javier Ochoa y Garikoitz Arruabarrena, de Masta Taberna (Zarautz), con una propuesta que revaloriza el producto y las técnicas simples desde una mirada contemporánea. En el rubro dulce, Miguel Yeste, de Obrar (Madrid), se consagró como Pastelero Revelación, mientras que Adrián Fernández, del restaurante Lera (Zamora), fue distinguido como Sala Revelación, destacando la creciente importancia de la experiencia integral del comensal. Entre los concursos más populares, la Mejor Croqueta de España 2026 quedó en manos de Alejandro Cano, chef de Salino (Madrid), con una versión de jamón que equilibró técnica, sabor y tradición. En tanto, uno de los nuevos focos de atención fue el I Campeonato al Mejor Flan del Mundo, cuyo premio recayó en La Leña de Cobo (Fuenlabrada), con elaboración de la pastelera Arancha Fuentes, confirmando que los postres clásicos también pueden convertirse en productos de alto impacto gastronómico y comercial.

El ciclo de ponencias puso el acento en temas clave para el sector: sostenibilidad aplicada a modelos de negocio reales, innovación tecnológica en cocina, gestión de equipos y el rol de la gastronomía como motor de atracción turística. Chefs y referentes internacionales como Pía León, Mauro Uliassi, Bruno Verjus y Vicky Cheng coincidieron en un mensaje común: el futuro de la alta cocina está en la coherencia entre identidad, eficiencia y experiencia del cliente. En esta edición fue premiado con el mejor desayuno de Hotel, el Boho Club de Marbella por ofrecer una propuesta de desayuno que combina productos de altísima calidad (bollería francesa, panes artesanales, embutidos ibéricos, café de especialidad, jugos naturales) dentro de una experiencia cuidada y con una fuerte identidad gastronómica.

Desde la mirada argentina, la participación nacional tuvo una presencia estratégica con un stand propio, orientado más al posicionamiento de producto y territorio que al show culinario. Allí participaron chefs de distintas regiones del país como Gunther Moros (Misiones), María Florencia Rodríguez (Jujuy), Matías Gutiérrez (Mendoza), Luciano Nanni (Santa Fe), Patricio Negro (Mar del Plata) y Alejandra Repetto (Santa Cruz), quienes junto al Chef Dante Liporace pusieron en valor la diversidad gastronómica argentina.