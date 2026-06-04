Qué significa no poder tirar objetos que ya no usás, según la psicología

Guardar ropa, cajas o recuerdos que ya no tienen uso suele estar vinculado a emociones, memoria y necesidad de seguridad.

Abrir un placard y encontrar ropa que no se usa desde hace años, guardar cajas llenas de objetos o conservar cosas rotas “por las dudas” es una conducta más que común. Aunque muchas personas la consideran una simple costumbre o un problema de organización, la psicología sostiene que detrás de este hábito suelen existir mecanismos emocionales, que explican por qué cuesta tanto desprenderse de determinadas pertenencias .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la mayoría de los casos, el valor de esos objetos no está relacionado con su utilidad. Lo que realmente se conserva son los recuerdos, las experiencias y las emociones asociadas a ellos. Tirar ropa, un regalo o un objeto aparentemente insignificante puede generar incomodidad, tristeza o incluso culpa.

Uno de los conceptos más utilizados para explicar este fenómeno es el apego emocional a las pertenencias . Muchas personas terminan asociando ciertos objetos con momentos importantes de su vida. Una entrada de un recital, una carta, una camiseta o un juguete pueden convertirse en símbolos que representan una etapa específica, una relación o un recuerdo significativo.

Desprenderse del objeto puede sentirse como una pérdida mucho mayor que la desaparición del elemento físico . En realidad, lo que genera resistencia es la sensación de alejarse de la experiencia emocional que ese objeto representa.

Por esa razón, muchas personas conservan elementos que no utilizan hace años y que probablemente nunca volverán a usar. El valor sentimental supera ampliamente cualquier criterio.

Otra explicación aparece en el temor a necesitar algo en el futuro. “Por las dudas” suele ser una frase presente cuando alguien intenta justificar la acumulación de objetos. Esta conducta puede estar relacionada con la dificultad para tolerar la incertidumbre y con la necesidad de sentirse preparado ante cualquier eventualidad. Muchas personas imaginan escenarios en los que ese objeto podría resultar útil nuevamente.

Los especialistas señalan que esta tendencia también puede vincularse con experiencias previas de carencia o con la necesidad de mantener cierto control sobre el entorno. Tener reservas y conservar objetos genera una sensación de seguridad que ayuda a reducir la ansiedad.

acumular

La psicología también explica que algunas pertenencias funcionan como extensiones simbólicas de la identidad personal. Determinados objetos representan logros, etapas de crecimiento, relaciones importantes o aspectos de la personalidad. En esos casos, conservarlos permite mantener viva una imagen de quiénes fuimos o quiénes creemos ser.

Este fenómeno está relacionado con la construcción de la identidad y con la forma en que las personas organizan sus recuerdos. Los objetos ayudan a reconstruir determinadas experiencias cuando vuelven a aparecer frente a nosotros.

Detrás de muchos comportamientos vinculados a la acumulación también aparece la necesidad de sentirse seguro. Conservar pertenencias genera una sensación de estabilidad. Saber que determinados objetos continúan disponibles puede transmitir tranquilidad incluso cuando nunca se utilizan.

Los psicólogos explican que el cerebro humano suele buscar previsibilidad para sentirse seguro. Por eso, conservar objetos puede transformarse en una estrategia para reducir la sensación de incertidumbre.

acumular cosas

Cuándo deja de ser un hábito normal

Guardar recuerdos, fotografías u objetos forma parte de una conducta habitual y saludable. Sin embargo, especialistas recomiendan prestar atención cuando la acumulación comienza a afectar la cotidianidad.

Si las pertenencias ocupan espacios importantes de la vivienda, generan conflictos o provocan ansiedad ante la posibilidad de descartarlas, puede existir un problema más profundo que merece tenerlo en cuenta.

El trastorno de acumulación compulsiva es una condición reconocida por la salud mental y se caracteriza por una dificultad persistente para desprenderse de objetos, independientemente de su valor real. En estos casos, la acumulación puede interferir de manera significativa en la vida diaria.

No obstante, los especialistas aclaran que la mayoría de las personas que guardan recuerdos o conservan ciertas pertenencias no padecen este trastorno. La clave está en observar si la conducta genera bienestar o si comienza a producir malestar constante.