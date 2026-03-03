Por qué las puntas de las hojas se ponen marrones en verano y cómo recuperarlas

Si las hojas se ponen marrones en las puntas no todo está perdido.

Cuando llega el calor fuerte, muchas plantas empiezan a mostrar señales de estrés. Una de las más comunes es el cambio de color en las puntas de las hojas, que pasan del verde intenso a un tono marrón seco , como si estuvieran quemadas.

El fenómeno se repite cada verano en casas, patios y terrazas. Desde helechos hasta ficus, pasando por potus o monsteras, varias especies reaccionan de manera similar frente a condiciones extremas . A veces el problema es pasajero; otras, si no se corrige a tiempo, puede afectar el crecimiento general de la planta.

Aunque el aspecto visual es el primer indicador, detrás hay factores ambientales y de manejo que conviene revisar. No siempre se trata solo de falta de agua . En muchos casos, la causa es una combinación de calor, exposición solar directa y errores en el riego.

El motivo más frecuente es el estrés hídrico . En verano, las temperaturas elevadas aceleran la evaporación del agua tanto en el sustrato como en las hojas. Si el riego no compensa esa pérdida, la planta empieza a deshidratarse y las puntas, la parte más vulnerable, se secan primero.

Pero el exceso también puede jugar en contra. Un riego abundante sin buen drenaje genera acumulación de agua en la maceta. Las raíces se asfixian y pierden capacidad de absorber nutrientes. El resultado puede ser similar, con hojas con bordes marrones y textura quebradiza.

La exposición directa al sol en horarios críticos, especialmente entre las 11 y las 16, es otro factor clave. Muchas especies de interior toleran luz intensa, pero no el sol pleno del verano. Ese golpe puede provocar quemaduras en el follaje, visibles como manchas secas o puntas tostadas.

También influye la calidad del agua. En algunas zonas, el agua corriente tiene alto contenido de sales minerales. Con el tiempo, esa acumulación afecta el sustrato y genera daños en las hojas. En plantas sensibles, como las tropicales, el impacto es más notorio.

Los trucos para salvar tus plantas en verano

El primer paso es ajustar el riego. En días de mucho calor, conviene regar temprano por la mañana o al atardecer, evitando las horas de mayor radiación. Mantener el sustrato húmedo pero no encharcado es la regla básica. Un truco simple es introducir un dedo en la tierra; si está seca a dos centímetros de profundidad, es momento de agregar agua.

Revisar el drenaje también es clave. Las macetas deben tener orificios suficientes y, si es posible, una capa de piedras o arcilla expandida en la base. Esto ayuda a que el excedente de agua no quede retenido.

En balcones y patios, puede ser necesario cambiar la ubicación. Un poco de sombra parcial o una media sombra textil pueden marcar la diferencia. Muchas veces, mover la planta apenas unos metros reduce la exposición directa y evita nuevas quemaduras.

Si las puntas ya están secas, se pueden recortar con tijera limpia, siguiendo la forma natural de la hoja. Esto no cura el problema, pero mejora el aspecto y permite que la planta concentre energía en tejido sano.

Por último, conviene revisar la fertilización. En pleno verano, un exceso de abono puede intensificar el estrés. A veces, menos es más: espaciar aplicaciones y optar por dosis moderadas ayuda a que la planta atraviese la temporada sin sobresaltos.