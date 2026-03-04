Video: así fue el momento en que un submarino de EEUU hundió un buque de Irán + Seguir en









El ataque se produjo frente a las costas de Sri Lanka. La embarcación contaba con 180 personas abordo.

El ataque fue hecho por parte de un submarino estadounidense ubicado en aguas internacionales.

Un submarino de Estados Unidos hundió el buque iraní IRIS Dena frente a la costa sur de Sri Lanka y dejó al menos 148 personas desaparecidas. Horas después, se dio a conocer el momento exacto del ataque por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.

El episodio ocurrió este miércoles a unos 74 kilómetros del puerto de Galle. El buque se encontraba regresando a Irán luego de realizar maniobras navales en la India.

"Un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales", declaró el ministro de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

El video del ataque de EEUU al buque iraní Irán buque iraní Así fue el momento del ataque. Los detalles del ataque de EEUU al barco de Irán La IRIS Dena 75 era parte de la Flota del Sur de la Marina de la República Islámica de Irán. Se trataba de una fragata de la clase Moudge —aunque en persa es catalogada como “navshekan”, término equivalente a destructor— con un desplazamiento estimado de entre 1.300 y 1.500 toneladas y 94 metros de eslora.

En términos operativos, estaba equipada con un sistema de lanzamiento vertical de misiles, misiles antibuque Qader, armamento antiaéreo, lanzadores de torpedos y un radar con cobertura de 360 grados.

La nave había tenido actividad internacional reciente: participó del ejercicio naval multilateral MILAN 2026, organizado por la India en la Bahía de Bengala, luego de intervenir en una revista naval en Visakhapatnam. La Armada esrilanquesa consiguió rescatar a 32 tripulantes, que fueron derivados al hospital principal del sur del país, en Galle. El ministro de Relaciones Exteriores, Vijitha Herath, confirmó ante el Parlamento que al momento del ataque viajaban 180 personas a bordo. Por su parte, el portavoz naval, comandante Buddhika Sampath, detalló que los equipos hallaron restos y una amplia mancha de combustible en la superficie. “Tenemos la esperanza de poder rescatar a más personas y continuaremos (las operaciones) hasta que estemos seguros”, afirmó. También indicó que "encontraron algunos cadáveres en la zona donde se hundió el barco", aunque sin brindar cifras concretas. En paralelo, el viceministro de Relaciones Exteriores sostuvo que al menos 80 personas murieron en el ataque y que decenas permanecen desaparecidas, en una zona caracterizada por aguas profundas y corrientes intensas que complican las tareas de búsqueda.