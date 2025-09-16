Por qué los pulpos podrían reemplazar a los humanos en la Tierra, según un estudio científico

Un estudio científico analizó qué especie podría ocupar el lugar de los humanos en caso de su extinción . El profesor de biología Tim Coulson planteó en su libro The Universal History of Us que los pulpos poseen características que los posicionan como posibles sucesores en un escenario post-humano.

La investigación consideró factores como la inteligencia, la adaptabilidad y la capacidad de organización social . Coulson destacó que, en un mundo sin intervención humana, los pulpos podrían desarrollar estructuras sociales complejas en los océanos.

Los pulpos presentan un sistema nervioso descentralizado y altamente desarrollado. Esta característica les permite procesar información de manera simultánea en diferentes partes de su cuerpo . Además, demostraron capacidad para resolver problemas complejos, como abrir frascos y navegar laberintos en experimentos controlados.

Su comunicación visual sofisticada y su curiosidad activa los diferencian de otras especies marinas. Estos animales también utilizan herramientas y reconocen individuos, habilidades que sugieren un potencial evolutivo. La ausencia de contaminación humana en los océanos facilitaría su expansión y desarrollo.

Los pulpos poseen ocho brazos con ventosas que les permiten manipular objetos y explorar su entorno. Su cuerpo blando y flexible les otorga ventajas para esconderse y adaptarse a diferentes hábitats. La capacidad de camuflaje, mediante cambios de color y textura en su piel, les proporciona protección contra depredadores y les ayuda en la caza.

Estudios previos confirmaron su inteligencia superior entre los invertebrados. En condiciones favorables, podrían establecer jerarquías sociales y sistemas de cooperación. Su adaptabilidad a entornos cambiantes los convierte en candidatos ideales para dominar ecosistemas marinos en un futuro sin presencia humana.