Steven Knight dio detalles sobre su guion para la próxima película de James Bond







La cinta será número 26 del agente 007 será dirigida por Denis Villeneuve. Todavía no se confirmó quién será el actor protagonista.

El creador de "Peaky Blinders" está escribiendo el guion de la nueva película.

El creador de Peaky Blinders, Steven Knight, ha presentado una breve actualización sobre la preproducción de la próxima película de James Bond.

La próxima película de acción aún no ha anunciado fecha de estreno, ni un nuevo actor principal después de Daniel Craig. Aun así, a pesar de no saber quién interpretará a este icónico agente secreto británico, el guionista ha estado ocupado dando vida a esta nueva entrega.

El creador de Peaky Blinders dio detalles sobre su guion para la película de James Bond En una entrevista reciente, Knight reveló que está escribiendo la 26ª película de James Bond sin ningún actor en mente. Fue impreciso sobre los detalles del proyecto, que aún se encuentra en una etapa muy temprana, afirmando que todo se revelaría una vez que comenzara a escribir y que no podía dar más detalles sobre la próxima película. Knight fue elegido para escribir la próxima película de 007 en julio de 2025, y aún promete una historia de Bond apasionante, "más fuerte y audaz" que cualquier otra que hayamos visto antes.

Antes de unirse a 007, Knight creó Peaky Blinders, protagonizada por Cillian Murphy como Thomas Shelby. También trabajó en Mil Golpes, SAS Rogue Heroes, See, Serenity, All the Light We Cannot See y Un Cuento de Navidad , entre otras. También se ha unido a James Bond 26 Denis Villeneuve como director, con David Heyman y Amy Pascal como productores.

Múltiples actores han interpretado a James Bond desde que se estrenó la primera película, Dr. No , en 1962. El agente secreto fue interpretado por primera vez por Sean Connery de 1962 a 1967, seguido por George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton , Pierce Brosnan y, más recientemente, Daniel Craig de 2006 a 2021. Apareció en cinco películas de 007, siendo la última Sin tiempo para morir , que generó más de u$s774 millones y fue vista como una despedida al mandato de Craig cuando su personaje muere en la película.