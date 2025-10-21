Por qué no hay que guardar el arroz cocido en la heladera por más de 24 horas







Conservarlo más de 24 horas puede causar fiebre, dolor abdominal y problemas intestinales.

El arroz es una comida bastante habitual en muchos hogares debido a su practicidad y bajo costo. Sin embargo, su larga conservación posterior a la cocción puede generar graves consecuencias. A continuación, algunas recomendaciones para alcanzar hábitos saludables.

Al conservar este alimento, hay un posible riesgo de contaminación por la bacteria denominada Bacillus cereus. Esta, puede sobrevivir al proceso de cocción inicial. Si el arroz caliente se deja a temperatura ambiente por más de una hora o permanece en la “zona de peligro”, aproximadamente entre 5 °C y 60 °C, las esporas pueden germinar y producir toxinas resistentes al calor, lo que implica que al recalentar el arroz no van a eliminar dichas toxinas.

Cristina Lora, tecnóloga alimentaria y especialista en seguridad alimentaria, alertó sobre la importancia de controlar este hábito. Debido a esto, destacó que “la seguridad alimentaria es una ruleta rusa” porque una persona puede consumir lo mismo durante años sin inconvenientes y, de repente, sufrir una intoxicación. Se requiere un especial cuidado a ciertos grupos como para mujeres embarazadas, niños pequeños y personas inmunodeprimidas.

Cómo evitar que sobre arroz En principio, la especialista explicó que este fenómeno no se da con la misma intensidad en otros alimentos. En cambio, en el arroz la recomendación se mantiene estricta: no superar las 24 horas. Para evitar que sobre esta comida, se recomienda seguir lo siguientes pasos.

Controla la porción al cocinar: calcular cuánta cantidad de arroz realmente vas a consumir.

calcular cuánta cantidad de arroz realmente vas a consumir. Cocina en lotes más pequeños: hacer menos cantidad y, si es necesario, hacer una nueva tanda al día siguiente.

hacer menos cantidad y, si es necesario, hacer una nueva tanda al día siguiente. Divide en porciones pequeñas y enfría rápido: si sobra, distribuir el arroz en recipientes poco profundos para que se enfríe de forma más rápida antes de guardarlo en la refrigeradora.

si sobra, distribuir el arroz en recipientes poco profundos para que se enfríe de forma más rápida antes de guardarlo en la refrigeradora. Consumir en menos de 24 horas: en caso de guardar sobras, procura que se consuman dentro de ese límite de tiempo.

en caso de guardar sobras, procura que se consuman dentro de ese límite de tiempo. Recalentar solo una vez: no recalentar repetidas veces, ya que cada calentado y enfriado puede favorecer la multiplicación de bacterias.

no recalentar repetidas veces, ya que cada calentado y enfriado puede favorecer la multiplicación de bacterias. Alternar con otros acompañamientos: no depender siempre del arroz para acompañar tus comidas, de modo que no tengas que prepararlo a diario.

