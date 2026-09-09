Murió Chiche Gelblung, referente del periodismo argentino y los medios

El reconocido periodista y conductor tenía 82 años y se encontraba internado por una afección respiratoria. Desde las revistas hasta la televisión, la radio y los medios digitales, construyó una extensa y emblemática trayectoria que marcó al periodismo argentino.

A lo largo de su carrera, Chiche Gelblung construyó un estilo personal que despertó adhesiones y críticas. Su forma directa de entrevistar, su mirada sobre la actualidad y su capacidad para generar impacto lo transformaron en una figura difícil de ignorar dentro de los medios argentinos.

El periodista y conductor, Samuel "Chiche" Gelblung , murió este miércoles a los 82 años. Había sido internado ayer en el Sanatorio Mater Dei por una afección respiratoria. Con una trayectoria de más de seis décadas, Gelblung se convirtió en una de las figuras más reconocidas, influyentes y también polémicas de los medios argentinos. Su carrera atravesó prácticamente todas las plataformas: la gráfica, la televisión, la radio y, más tarde, el periodismo digital .

El 18 de mayo pasado había ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Mater Dei tras sufrir una descompensación vinculada a complicaciones cardiovasculares . Durante ese período fue operado por una trombosis en el tobillo , intervención que lo tuvo al borde de perder no solo una pierna, sino la vida .

Aunque al principio parecía manejable, la situación se fue complicando hasta requerir terapia intensiva y la colocación de dos stents en una de sus piernas. Finalmente, había recibido el alta el lunes 15 de junio y retomó sus actividades pese a moverse en silla de ruedas. No obstante, debió volver a ser internado con fiebre alta.

El canal Crónica TV anunció la muerte de Gelblung a las 7.30 de esta mañana con una placa negra y un texto conciso que expresó: "Murió Chiche". Se trató de uno de los últimos medios donde el conductor había trabajado y lo despidieron con un sentido mensaje al aire.

Su trayectoria en los medios

Chiche Gelblung nació el 7 de febrero de 1944 en Buenos Aires. Sus primeros pasos en el periodismo los dio bajo el seudónimo Mariano Ovejero, en Editorial Atlántida. En 1966 ingresó a la Revista Gente, donde llegaría a ser director una década después. En los años 80 pasó por Editorial Perfil, la revista La Semana y los diarios La Nación y Ámbito Financiero.

El periodista se desempeñó como columnista de opinión y redactor en Ámbito durante la década de 1990 y principios de los años 2000. En su paso por el diario, escribía todos los días la nota de página central o la contratapa, además de columnas sobre la actualidad política y social. Por otro lado, era el tutor de todos los pasantes que pasaban por la redacción de Ámbito. Participó activamente en los proyectos de lanzamientos de la Mañana del Sur y La Mañana de Córdoba, escribiendo y ayudando a formar nuevos periodistas,

En diálogo con este medio, durante una entrevista en 2012, aseguró que su etapa como columnista en el diario le exigió un "esfuerzo sobrehumano", ya que requería una dedicación profunda a la gráfica que él mismo asumía como un desafío personal para probarse que podía seguir escribiendo.

Además, en abril de 1993 co-condujo "El estallido de Rusia", un documental especial emitido por ATC producido en conjunto con Ámbito, junto a su fundador Julio Ramos. El ciclo, que se emitió en dos capítulos, recorrió las calles de Rusia para retratar la realidad del país tras la reciente disolución de la Unión Soviética.

En los últimos años continuó vinculado al periodismo y a la televisión, aunque su estado de salud lo obligó a reducir su actividad.

Ya pasados los 50 años, se consolidó en la televisión. En 1994 estrenó Memoria, el ciclo que lo volvió un fenómeno de audiencia con investigaciones, entrevistas de alto impacto y un estilo que mezclaba periodismo con espectáculo de manera deliberada y sin disculpas.

Entre sus grandes hitos se encuentran la entrevista a la actriz Mia Farrow, la parodia de la autopsia del extraterrestre de Roswell y el uso del detector de mentiras en casos de conmoción pública.

En radio fue igualmente influyente. Desde 1998 condujo Edición Chiche en Radio 10, programa que lideró las mediciones durante más de diez años. Pasó luego por Radio Mitre y Radio Belgrano. En 2012 fundó el portal RatingCero junto a Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. En tanto, en 2022 cubrió el conflicto entre Rusia y Ucrania como corresponsal desde Polonia.

Recibió más de diez premios Martín Fierro, incluyendo el galardón mayor en los Martín Fierro de Cable 2022, y el Premio Konex en Comunicación y Periodismo. En la actualidad, conducía cuatro programas en simultáneo: 70.20.Hoy (El Nueve) los sábados por la tarde; Chiche en vivo, emitido en Net TV; y Crónica TV.

La autopsia a un marciano

Uno de sus momentos más recordados se dio en 1995, cuando luego de que en otro canal pasara un supuesto documental “verídico” de la autopsia del famoso “extraterrestre de Roswell”, él hizo lo mismo en un estudio de televisión.

El hecho fue presentado por el conductor como "un hecho histórico".

Uno de sus momentos más recordados se dio en 1995, cuando, después de que en otro canal habían pasado un supuesto documental “verídico” de la autopsia del famoso “extraterrestre de Roswell”, él hizo lo mismo en el estudio de televisión.

Su intención fue desenmascarar esa historia, que era completamente falsa. El video, supuestamente de carácter “científico e histórico”, duraba 17 minutos y, aunque tenía muchos detractores, hasta el momento nadie había podido probar que era absolutamente falso.

En este marco, entró la figura de Gelblung, que en su programa recreó el cuerpo del supuesto extraterrestre y comprobó cómo se falsificó la historia. Fiel a su estilo hasta el final, Gelblung había regresado a la pantalla apenas un día antes de su última internación, en silla de ruedas y sin autorización médica demostrando su amor por la profesión.

Con su partida, la televisión y la radio argentinas pierden a uno de sus periodistas más longevos e influyentes, cuya carrera abarcó más de seis décadas sin interrupciones.