Esta es la ruta aérea argentina que lidera el ranking como la más turbulenta del mundo: cuánto dura el viaje y cuánto sale el pasaje

Un vuelo que conecta dos ciudades de Sudamérica atraviesa una zona de condiciones meteorológicas particulares que genera este efecto durante el trayecto.

El vuelo entre Mendoza y Santiago de Chile atraviesa la cordillera de los Andes y se caracteriza por las condiciones atmosféricas que pueden generar turbulencias durante el recorrido.

Los vuelos entre Mendoza y Santiago de Chile es una de las más cortas de la región, pero también presenta condiciones particulares durante el recorrido. El cruce de la cordillera de los Andes puede generar movimientos de aire que convierten al trayecto en una experiencia diferente para los pasajeros.

A pesar de estas características, el recorrido dura alrededor de una hora y cuenta con vuelos directos durante toda la semana . Para quienes planean viajar entre ambos destinos hacia fin de 2026 o durante el verano de 2027, también hay distintas alternativas de tarifas.

El trayecto que une Mendoza con Santiago de Chile ocupa el primer puesto entre las rutas aéreas con mayor turbulencia promedio del mundo. El recorrido tiene una distancia de apenas 196 kilómetros , pero atraviesa una región en la que confluyen distintos factores atmosféricos que pueden generar movimientos de aire.

La cercanía de la cordillera de los Andes es uno de los elementos centrales para entender este fenómeno. La presencia de grandes montañas modifica el comportamiento de las corrientes de aire y puede provocar movimientos verticales, mientras que los vientos intensos, los cambios de presión y las variaciones de temperatura también influyen en las condiciones durante el vuelo.

La turbulencia se mide mediante un índice conocido como EDR, que permite cuantificar la disipación de remolinos en la atmósfera. En esta conexión se registró un promedio de 22,983 puntos sobre 100 , un valor que corresponde al rango de turbulencia moderada. Esto no significa que todos los vuelos tengan sacudidas de la misma intensidad: las condiciones pueden cambiar según el día, la hora y el clima.

Cuánto dura el vuelo entre Santiago y Mendoza

A pesar de las condiciones que pueden presentarse durante el recorrido, se trata de un viaje corto. La distancia aérea entre ambas ciudades es de aproximadamente 196 kilómetros y el vuelo directo tiene una duración cercana a una hora.

Los horarios de vuelos disponibles muestran trayectos sin escalas que pueden demorar alrededor de una hora y cinco minutos, aunque el tiempo exacto depende de la programación de cada compañía y de las condiciones operativas. La ruta cuenta con conexiones directas todos los días.

La duración reducida convierte a esta conexión en una alternativa para quienes necesitan trasladarse entre el centro de Chile y la región de Cuyo. De todos modos, al planificar el viaje también conviene contemplar los tiempos de presentación en el aeropuerto, los controles migratorios y el traslado hasta las terminales.

Cuánto sale un pasaje de Santiago a Mendoza

Para quienes planean viajar a fines de 2026 o durante el verano de 2027, las tarifas para vuelos directos de ida y vuelta se ubican aproximadamente entre US$199 y US$209 por persona. Se trata de valores orientativos que pueden variar según la disponibilidad de asientos, la anticipación de compra y la duración de la estadía.

También existen diferencias entre las tarifas que incluyen equipaje y aquellas que contemplan únicamente un bolso pequeño. Por eso, antes de elegir una opción, conviene comparar qué servicios están incluidos y cuánto cuesta agregar una valija de mano o despachada.

Antes de confirmar la reserva, es importante revisar el precio final y las condiciones de cada compañía. Algunas tarifas promocionales no contemplan servicios adicionales, como la selección de asiento o el equipaje extra, por lo que esos cargos pueden modificar el presupuesto del viaje.