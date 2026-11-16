Créditos hipotecarios para comprar departamentos en pozo, qué cambia y quiénes podrán acceder

El Banco Central habilitó una nueva modalidad de financiamiento con fondos de ANSES. La licitación será por $200.000 millones y la tasa tendrá un tope de UVA más 7,5%.

La nueva licitación del FGS incorpora la posibilidad de otorgar créditos para unidades en pozo, mediante boleto de compraventa o hipoteca divisible, antes de contar con la escritura individual

El crédito hipotecario empieza a buscar una nueva puerta de entrada al mercado inmobiliario: las viviendas en construcción. El Banco Central (BCRA) convocó para mañana la tercera licitación de $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES , con una modificación que puede cambiar la relación entre los bancos, los desarrolladores y quienes buscan comprar una propiedad. Por primera vez, los fondos podrán destinarse expresamente a préstamos para adquirir unidades mediante boleto de compraventa y compromiso de constitución de hipoteca, o con garantía de hipoteca divisible pendiente de división.

La medida apunta a resolver una de las dificultades históricas del sector: la imposibilidad de acceder a un crédito hipotecario cuando el departamento todavía no tiene escritura individual. Hasta ahora, el financiamiento bancario se concentraba principalmente en propiedades usadas o a estrenar y con documentación apta para constituir una hipoteca tradicional. La nueva alternativa busca acercar el préstamo al momento de la construcción y abrir una posibilidad para compradores que no disponen del capital necesario para afrontar una operación en pozo.

La convocatoria quedó formalizada por la Comunicación B 13258, del Banco Central (BCRA), con las siguientes condiciones:

Para Mali Vázquez , directora institucional de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU)+la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), el cambio representa una oportunidad para conectar el financiamiento con la producción de unidades nuevas: "Creo que estamos frente a una medida muy importante, porque por primera vez se empieza a vincular el crédito hipotecario con la construcción de viviendas y no solamente con la compra de propiedades terminadas".

Destinos: compra, construcción, ampliación y refacción de viviendas. Se admiten operaciones con boleto de compraventa y compromiso de hipoteca o hipoteca divisible pendiente de división.

Participación bancaria: cada entidad podrá recibir hasta el 40% del monto licitado, sujeto también a otros límites patrimoniales y de cartera.

Plazo de aplicación: las entidades tendrán 90 días corridos desde la acreditación de los fondos para otorgar los créditos.

Tasa para los compradores: los bancos no podrán ofrecer préstamos por encima de UVA + 7,5% nominal anual.

Fondeo: depósitos a plazo fijo ajustables por UVA, exclusivamente a 5 años, con un spread mínimo de 4,5%.

Hasta ahora, quien quería comprar un departamento en pozo debía recurrir a sus ahorros, buscar financiamiento propio o aceptar los planes de pago que ofrecía la desarrolladora. Esa modalidad restringía el universo de compradores, sobre todo entre quienes tenían ingresos suficientes para afrontar una cuota hipotecaria, pero no contaban con el capital inicial que exige una operación durante la obra.

Vázquez consideró que la posibilidad de incorporar el crédito bancario puede modificar esa dinámica: "Incorporar el crédito hipotecario durante la construcción puede cambiar la dinámica del negocio. Permite ampliar la demanda, acelerar las preventas y darles a los desarrolladores mayor previsibilidad para iniciar nuevos proyectos".

El perfil que podría incorporarse incluye familias jóvenes, profesionales y sectores medios con ingresos formales que hoy alquilan y buscan acceder a su primera vivienda. También aparecen compradores con capacidad de ahorro, pero sin los recursos necesarios para afrontar los anticipos y las cuotas de obra que suelen exigir los emprendimientos.

Vázquez planteó: "El crédito amplía las posibilidades de acceso, pero no reemplaza la necesidad de contar con ingresos suficientes y cierta capacidad de ahorro inicial".

Desde el lado de los desarrolladores, Santiago Vitali, director de DE.DE, considera que el mercado reclamaba una herramienta de estas características desde el regreso de los hipotecarios. Afirmó: "Que el Gobierno tome nota y amplíe el destino de los fondos es una buena señal, porque apunta a un uso productivo de los fondos, no solo financiar la compra de lo que ya existe, sino también lo que se construye".

Sin embargo, consideró que el efecto inicial podría concentrarse en los emprendimientos que ya están en marcha y cuentan con un avance significativo. Para los bancos, esas obras representan un riesgo menor que un proyecto que recién comienza.

Vitali detalló: "Al principio, seguramente lo segundo. Los primeros en acceder van a ser los proyectos con avance de obra significativo, donde el riesgo para el banco es menor. Si el instrumento funciona y la demanda responde, la oferta de crédito se va a ir ampliando hacia etapas más tempranas, y ahí sí impulsaría el inicio de nuevos proyectos".

El costo de financiar una obra y el desafío para los bancos

Mariela Schenone, CEO de MetroX Schenone & Asociados, propone mirar la medida desde la estructura financiera de las empresas. Explicó: "Hoy la preventa es la principal fuente de fondeo de la obra, y muchos desarrolladores la viven como un dinero sin costo. No lo es. Vender al inicio a un valor cercano al de pozo, y no al precio de la unidad terminada, tiene un costo implícito: es todo el recorrido del precio que el desarrollador resigna".

La diferencia no es menor. El sistema empieza a contemplar una operación en la que el comprador puede acceder al crédito antes de que exista la escritura individual, mientras que el desarrollador debe ofrecer garantías sobre el terreno, la obra y la futura unidad BE Desarrollos

Para dimensionar ese costo, planteó un ejemplo: una unidad que se prevende a u$s1.800 por m2 y que, una vez terminada, alcanza los u$s2.500 por m2, con un plazo de obra de 30 meses. Según su cálculo, el desarrollador obtiene de sus compradores un financiamiento con una tasa implícita cercana al 14% anual en dólares.

El crédito hipotecario puede cambiar esa ecuación. Si el comprador accede a un préstamo antes de la escritura, el desarrollador podría vender a valores más cercanos al mercado y reducir los descuentos de preventa.

Schenone explicó: "Lo que abre esta licitación es la posibilidad de que el comprador llegue con crédito bancario antes de la escritura. Para el desarrollador, eso significa vender antes a precios más cercanos a los de mercado, o necesitar menos descuento de preventa para conseguir el mismo fondeo".

Sin embargo, financiar unidades en pozo exige nuevos controles. Los bancos deberán evaluar no solo al comprador, sino también el proyecto, su estructura jurídica, los títulos del terreno y las posibilidades de terminar la obra.

Schenone identificó cuatro requisitos que deberán cumplir las desarrolladoras:

Estructura jurídica: titularidad del terreno, fideicomiso o sociedad y dominio libre de gravámenes.

Documentación técnica: planos aprobados, permisos, cronograma y presupuesto de obra.

Solidez financiera: flujo de fondos que demuestre cómo se terminará la obra, cuánto falta financiar y qué está vendido.

Antecedentes: experiencia, obras terminadas, garantías adicionales y seguros de terminación.

"Cuando el crédito llega antes de la escritura, el banco ya no evalúa solo al comprador: evalúa el proyecto", resumió Schenone.

Vitali coincidió en que la decisión final estará en manos de los bancos. Aunque el FGS habilita esta alternativa, las entidades asumirán el riesgo y necesitarán conocimientos específicos para evaluar desarrollos. Dijo: "Las desarrolladoras que trabajan con esa disciplina van a llegar primero".

Los riesgos de financiar antes de la escritura

La apertura del crédito a las unidades en construcción también despierta cautela en el ámbito bancario. Fuentes del sector bancario reconocieron que ampliar las alternativas de financiamiento es un primer paso para que las entidades comiencen a prestar a compradores de viviendas no terminadas o terminadas, pero todavía sin escritura individual. Sin embargo, descartaron que la medida provoque una llegada masiva de estos préstamos en el corto plazo.

La explicación tiene varios componentes. Por un lado, todavía existe demanda para los créditos hipotecarios tradicionales, con propiedades terminadas y escritura disponible. Por otro, los bancos no quieren asumir el riesgo de financiar un emprendimiento en pozo que eventualmente no llegue a completarse.

A eso se suma un problema jurídico: la falta de un sistema adecuado de registración de boletos de compraventa. Sin un registro que permita verificar la existencia y titularidad de esos documentos, existe el riesgo de que una misma unidad tenga más de un boleto. Para las entidades, resolver esa incertidumbre será fundamental antes de ampliar el financiamiento.

Desde el sector desarrollador también advierten que la articulación entre las tres partes deberá tener reglas precisas. Vázquez señaló que una alternativa razonable sería establecer desembolsos vinculados al avance de obra, con certificaciones técnicas y mecanismos de seguimiento que permitan verificar el cumplimiento del proyecto.

Schenone coincide en que todavía falta resolver la instrumentación práctica. "Es el punto más sensible y el que todavía está por resolverse en la práctica; la norma habilita el destino, pero el diseño operativo lo va a definir cada banco".

Si los compradores pueden acceder a préstamos antes de la entrega, las desarrolladoras podrían mejorar las ventas de las unidades disponibles, liberar capital y utilizar esos recursos para financiar nuevas obras.

La especialista agregó que el plazo de construcción pasará a tener una relevancia financiera mayor: "Para el desarrollador, eso implica algo nuevo: el plazo de obra pasa a ser una variable financiera que el banco va a mirar y que afecta su capacidad de seguir vendiendo con crédito".

¿Alcanza para reactivar la construcción?

La tasa máxima de UVA + 7,5% y los 90 días para colocar los fondos representan condiciones que el sector considera un punto de partida, aunque todavía existen limitaciones para que el instrumento alcance una escala mayor.

Schenone puso el foco en el volumen disponible. Según su estimación, cada licitación de $200.000 millones permitiría financiar unos 1.600 créditos promedio. Es una señal para el mercado, pero todavía pequeña frente a las necesidades de financiamiento habitacional.

También advirtió que el margen bancario es acotado. En la segunda licitación, los bancos consiguieron fondeo a UVA + 4,79%, frente al tope de UVA + 7,5% para los créditos. Esto puede llevarlos a seleccionar con mayor cuidado los proyectos y compradores.

Otro límite son los 90 días para colocar los fondos. Schenone opinó: "El plazo puede resultar corto para evaluar desarrollos, por lo que los primeros créditos podrían concentrarse en unidades terminadas o con obra avanzada".

Para Vázquez, el desafío es convertir la iniciativa en una política permanente de financiamiento para vivienda nueva, capaz de movilizar a constructoras, proveedores, industrias y trabajadores.

Sobre si el apalancamiento crediticio alcanza para reactivar el sector constructivo o faltan otras condiciones, Vitali resumió: "Es un paso necesario, pero no suficiente. Faltan inflación más baja, estabilidad macroeconómica y plazos que permitan planificar a largo plazo. También tiene que madurar el sector. El desarrollador que quiera acceder a estas herramientas, y a otras como el mercado de capitales, tiene que profesionalizar su gestión financiera y comercial, con información clara y estructuras que generen confianza".