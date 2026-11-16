Cómo refrescar tu casa sin aire acondicionado: 5 cambios deco para el verano

Conocé cómo preparar tu casa para los días de calor y poder disfrutar de espacios más frescos durante el verano con pequeños cambios en la decoración y la distribución de los ambientes.

Los textiles livianos, la ventilación cruzada y las plantas en balcones son algunos recursos para preparar la casa para el verano.

Cuando llegan los días de calor , mantener la casa fresca se convierte en un desafío, especialmente para quienes buscan reducir el uso del aire acondicionado. Sin hacer grandes reformas ni gastar demasiado, algunos cambios en la decoración y en la organización de los ambientes pueden ayudar a mejorar la sensación térmica.

La elección de los textiles, la ventilación, el control de la luz solar y la incorporación de elementos naturales son algunas de las claves para preparar el hogar para el verano.

La llegada del verano 2027 estará marcada por la influencia del fenómeno El Niño , que podría modificar las condiciones habituales de temperatura y precipitaciones en distintas regiones de la Argentina. Las proyecciones anticipan lluvias superiores a los valores normales en sectores del Litoral, Córdoba y parte de la provincia de Buenos Aires, aunque el impacto será diferente según cada destino.

En este escenario, preparar la casa no significa solamente buscar formas de combatir el calor. También conviene revisar las aberturas, controlar posibles filtraciones y mantener despejados los espacios exteriores para evitar inconvenientes durante las tormentas. Los balcones, patios y terrazas necesitan especial atención para garantizar que el agua pueda escurrir correctamente.

Además, como las condiciones pueden alternar entre jornadas calurosas, húmedas y períodos de lluvia, resulta útil apostar por una decoración flexible: cortinas livianas, textiles fáciles de lavar, ventilación adecuada y muebles que no bloqueen las aberturas . Así, el hogar puede adaptarse mejor a los cambios del clima durante toda la temporada.

5 cambios deco para refrescar la casa durante el verano

1. Reemplazar los textiles pesados por telas livianas

Durante el verano, las telas gruesas pueden generar una sensación de mayor calor. Por eso, una de las primeras recomendaciones es guardar las mantas de invierno y cambiar las fundas de los sillones y almohadones por opciones de algodón lavado o lino.

Los tonos claros, como el blanco, el crudo y el arena, ayudan a crear ambientes visualmente más luminosos. Además, estos materiales naturales son porosos y permiten una sensación más fresca al contacto con la piel.

En los dormitorios también conviene renovar la ropa de cama. Reemplazar las sábanas de poliéster por percal de algodón o lino es una alternativa para descansar con mayor comodidad cuando suben las temperaturas.

2. Favorecer la ventilación cruzada y despejar los pisos

La ventilación cruzada permite renovar el aire de los ambientes mediante la circulación entre ventanas y puertas ubicadas en lados opuestos o en diagonal. Para aprovecharla, es importante evitar que los muebles altos y las cortinas pesadas bloqueen el recorrido del aire.

También se recomienda retirar las alfombras gruesas, especialmente las de lana o pelo largo. Dejar los pisos al descubierto puede aportar una sensación de frescura al caminar, sobre todo cuando son de porcelanato, piedra o cemento alisado.

Quienes prefieran conservar una alfombra pueden elegir modelos más pequeños y de fibras naturales. De esta manera, se mantiene un detalle decorativo sin cubrir grandes superficies ni recargar el ambiente

3. Regular la entrada del sol con cortinas y toldos

No siempre es conveniente dejar las ventanas abiertas durante todo el día. Cuando el sol incide directamente sobre los vidrios, el calor puede acumularse en el interior y elevar la temperatura de las habitaciones.

Una estrategia consiste en cerrar las ventanas y cortinas del lado más expuesto al sol entre las 11 y las 17. Cuando baja la temperatura exterior, al atardecer o durante la noche, se pueden abrir las aberturas para favorecer la circulación del aire.

Los toldos también cumplen una función importante porque generan sombra antes de que los rayos solares lleguen al vidrio. Así, ayudan a reducir el calentamiento de las superficies y a mantener los ambientes más protegidos durante las horas de mayor radiación.

4. Cambiar el sentido de giro del ventilador de techo

Algunos ventiladores de techo permiten modificar el sentido de giro de sus paletas mediante una pequeña llave ubicada en la base del motor. Durante el verano, se recomienda configurarlos para que giren en sentido antihorario, de modo que impulsen el aire hacia abajo y generen una brisa.

Ese movimiento favorece la evaporación de la humedad de la piel y produce una sensación de frescura. Es importante tener en cuenta que el ventilador no enfría el aire, sino que mejora el confort de las personas que están en el ambiente.

Otro cambio posible es reemplazar las lámparas halógenas e incandescentes por iluminación LED. Estas últimas generan menos calor y permiten reducir el consumo eléctrico sin resignar luminosidad.

5. Incorporar plantas como protección contra el sol

Las plantas pueden ayudar a refrescar los espacios, pero su mayor potencial está en el exterior. En lugar de llenar el living de macetas, conviene aprovechar balcones, patios y galerías para generar sombra en las zonas más expuestas.

Los arbustos frondosos y los macetones altos pueden ubicarse cerca de las ventanas orientadas hacia el norte y el oeste. Así, funcionan como una barrera natural frente al sol directo y contribuyen a proteger los ambientes interiores.

Otra alternativa son las enredaderas sobre pérgolas, que permiten crear sectores de sombra. Las especies de hoja caduca ofrecen protección durante el verano y dejan pasar más luz en invierno, cuando pierden sus hojas.