Medio país en alerta meteorológica: lluvias intensas y crecidas de los ríos en el Litoral

El SMN mantiene advertencias naranjas y amarillas por precipitaciones, granizo y ráfagas. En varias localidades del Litoral, el Paraná ya superó los niveles de evacuación.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas naranjas y amarillas en 12 provincias por lluvias y tormentas de distinta intensidad.

Doce de las 23 provincias argentinas están bajo alerta meteorológica naranja y amarilla por lluvias y tormentas este lunes 16 de noviembre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la posibilidad de fenómenos intensos, con precipitaciones abundantes, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora y caída de granizo.

Las condiciones más severas se esperan en sectores del centro y oeste del país, especialmente en Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja y Catamarca. En paralelo, el avance de un sistema frontal frío sobre una masa de aire cálido y húmedo genera inestabilidad en otras regiones, mientras los niveles de los ríos Paraná y Uruguay mantienen en alerta a distintas localidades del Litoral .

Las advertencias de mayor gravedad alcanzan a distintas zonas de Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja y Catamarca. En esos territorios se prevén tormentas fuertes, algunas localmente severas, con lluvias intensas, granizo de distintos tamaños y frecuentes descargas eléctricas.

El SMN estima que las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora y que los acumulados de precipitación oscilarían entre 80 y 120 milímetros durante el período de vigencia de la advertencia. En algunos puntos, esos valores podrían ser superados.

Desde el área de Difusión y Pronóstico del organismo explicaron que el escenario responde a la combinación de un marcado contraste de temperaturas y un importante aporte de humedad en las capas bajas de la atmósfera, impulsado por los vientos del norte de los últimos días.

Córdoba, San Luis, Mendoza, La Rioja y Catamarca concentran las advertencias de mayor gravedad por tormentas que podrían ser localmente severas.

Las provincias bajo alerta amarilla

El nivel amarillo por tormentas comprende sectores de la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, el oeste de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, el centro de Catamarca, el centro de La Rioja y el este de San Juan.

En esas regiones podrían registrarse tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o puntualmente severas, con lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas. Los acumulados previstos se ubican entre 30 y 70 milímetros, aunque también podrían superar esos registros de manera localizada.

Además, el SMN emitió alertas amarillas por lluvias para sectores del centro de Río Negro y Chubut. Allí se esperan precipitaciones de entre 10 y 30 milímetros, sin descartar tormentas aisladas.

Qué se espera para el tiempo en el AMBA

La Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense no están incluidos en las alertas meteorológicas vigentes. Sin embargo, el pronóstico anticipa una semana con nubosidad variable y algunos períodos de inestabilidad.

Para este lunes se espera cielo mayormente nublado, con temperaturas de entre 19 y 27 grados y sin precipitaciones significativas. El martes 17 será la jornada con mayor probabilidad de lluvias, especialmente durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche podrían registrarse chaparrones y tormentas. La temperatura oscilará entre los 19 y los 26 grados.

El martes será el día con mayor probabilidad de lluvias y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El miércoles se prevé una mejora, con cielo parcialmente nublado y una máxima cercana a los 28 grados. El jueves continuará el tiempo estable, con temperaturas de entre 17 y 28 grados. En cambio, el viernes podrían regresar las lluvias y los chaparrones durante la mañana. Para el sábado se espera una jornada sin precipitaciones y una máxima de 26 grados.

Crecen los ríos y hay localidades por encima del nivel de evacuación

A las advertencias meteorológicas se suma la situación hidrológica del Litoral. Según los datos registrados a la medianoche del domingo por el Instituto Nacional del Agua (INA), el río Paraná superó los niveles de alerta y evacuación en distintos puntos de su recorrido.

Las localidades más comprometidas son Barranqueras, Goya, Hernandarias, Diamante, Reconquista, La Paz, Esquina y Paraná, donde las alturas observadas superan los umbrales de evacuación establecidos para cada estación. En Corrientes y Santa Fe, los registros también están por encima del nivel de alerta, aunque todavía no alcanzaron el de evacuación.

En el río Uruguay, la estación de Paso de los Libres registra una altura superior al nivel de alerta, pero permanece por debajo del umbral de evacuación.

El Instituto Nacional del Agua monitorea la evolución de los niveles del Paraná y el Uruguay ante las crecidas en distintos puntos del Litoral. C3.

Por su parte, la Entidad Binacional Yacyretá informó que los caudales que ingresaron a la represa estuvieron significativamente por encima de los promedios durante septiembre y octubre. El incremento fue del 37% en septiembre y del 106% en octubre, mes en el que se registró el mayor caudal afluente medio mensual para ese período desde el inicio de la serie histórica, en 1971.

Para noviembre se espera una tendencia similar, con caudales de entre 24.500 y 20.500 metros cúbicos por segundo durante los próximos días. A su vez, no se pronostican precipitaciones de relevancia hidrológica en la cuenca entre el 13 y el 17 de noviembre.