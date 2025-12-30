La escapada a pocos kilómetros de Buenos Aires que te sorprenderá con un impactante laberinto + Seguir en









El destino ideal para hacer turismo en la Provincia y conocer un lugar diferente sin la necesidad de un largo viaje.

El laberinto de pinos es el mayor atractivo de Puesto Viejo. Imagen: Puesto Viejo Estancia

La provincia de Buenos Aires ofrece múltiples localidades ideales para visitar y hacer turismo sin necesidad de viajar largas distancias. A tan solo unas pocas horas en auto de CABA se encuentran espacios rurales que combinan naturaleza, actividades al aire libre y propuestas para desconectar de la rutina cotidiana, perfectos para una escapada de fin de semana o un día de campo.

Entre esas propuestas cercanas que sorprenden por su encanto y variedad de experiencias se destaca una estancia que combina aire libre, actividades campestres y un atractivo singular que llama la atención de visitantes de todas las edades. Ese lugar se llama Puesto Viejo.

Puesto Viejo El Club House es ideal para vivir una experiencia gastronómica rural. Imagen: Puesto Viejo Estancia and Polo Club/ Facebook Dónde se ubica Puesto Viejo Puesto Viejo está situado en el partido de Cañuelas, en la provincia de Buenos Aires, a unos 60 minutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ruta. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 6, aproximadamente en el kilómetro 82 o 83, lo que lo deja muy próximo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, a unos 30 minutos de distancia.

La zona combina la tranquilidad del campo con cercanía a pequeños centros urbanos donde se puede acceder a servicios básicos, y está atravesada por caminos rurales y áreas verdes que invitan al paseo y al descanso.

Qué se puede hacer en Puesto Viejo En Puesto Viejo los visitantes pueden disfrutar de diversas actividades pensadas para el turismo rural. El principal atractivo es recorrer un laberinto de pinos que se integra al paisaje de la estancia y ofrece una experiencia diferente en plena naturaleza. Además del laberinto, es posible realizar cabalgatas guiadas, pasear en bicicleta por los senderos del campo o simplemente relajarse en áreas verdes.

La estancia propone también experiencias gastronómicas en su restaurante dentro del clubhouse y actividades familiares como picnics o juegos al aire libre. Para quienes buscan vivir la vida de campo con más intensidad, hay programas de día de campo que incluyen almuerzo, merienda y diversas actividades campestres, así como espacios para observar la naturaleza o descansar junto a la pileta. Cómo ir hasta Puesto Viejo Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se puede llegar a Puesto Viejo en auto particular en aproximadamente una hora. La ruta más directa es tomar la Autopista Riccheri hacia el sur y luego conectarse con la Autopista Ezeiza-Cañuelas. A partir de allí, se continúa por la Ruta Provincial 6 en dirección a La Plata hasta llegar al kilómetro 82, donde se encuentra el acceso a la estancia. El camino es principalmente por autopistas y rutas pavimentadas, lo que facilita el traslado para quienes eligen una escapada de fin de semana o un paseo de día completo fuera de la ciudad.