2 opciones en Buenos Aires para entretener a los más chicos estas vacaciones y escapar del calor

Turismo de cercanía en Buenos Aires: un plan de día con olas, toboganes y parrillas para cortar la rutina sin manejar de más.

A menos de una hora de Buenos Aires, el chapuzón se combina con sombra, olas y algo a la parrilla: un plan que salva cualquier tarde de enero.

Cuando el termómetro se dispara y la ciudad parece un horno, el turismo de cercanía en Buenos Aires gana puntos: un plan de día, con agua y sombra, cambia el humor familiar. En plena temporada de calor urbana, una salida corta y bien pensada rinde más que una maratón de trámites y valijas.

Para un verano sin drama, dos parques con acceso cómodo desde la ciudad ofrecen una receta simple: parques acuáticos , juegos y descanso. Uno queda en Zona Oeste, con piletas grandes y espacio para pasar todo el día; el otro, en zona norte, suma una pileta con olas y toboganes que levantan cualquier tarde.

En Open Park Land, el verano arranca fuerte: el complejo de recreación se transforma en propuesta con agua desde diciembre y se vuelve un refugio ideal si querés aflojarle al calor sin alejarte demasiado. La idea es simple: llegar temprano, elegir un rincón con sombra y dejar que los chicos se gasten entre piletas y actividades.

El predio está en la esquina de avenida Rincón y avenida Villegas, en San Justo ( La Matanza ), a un viaje corto desde CABA si vas en auto. Esa cercanía lo vuelve tentador para una escapada de un día, sin la presión de armar un itinerario eterno.

Dentro del parque hay cuatro piletas de distintos tamaños y profundidades, más toboganes pensados para varias edades. Un plus que suma en familia: más de 20 parrillas sin costo extra , perfectas para armar un asado y estirar la jornada. Además, la entrada incluye canchas de beach vóley y fútbol, y también clases de aqua gym y propuestas recreativas del equipo del lugar. Abre todos los días de 10 a 20, incluso feriados.

Aqua Fan, Tigre

Aquafan se ubica en Tigre y funciona dentro del complejo del Parque de la Costa, un detalle que ya lo pone en modo “día de vacaciones” desde el arranque. Es una opción fuerte si tu plan es combinar chapuzones con adrenalina, y volver a casa con chicos rendidos.

Su atracción estrella es la pileta con olas artificiales, que da esa sensación de “playa sin playa”. Para los que buscan velocidad, aparecen los toboganes más intensos; y para los más peques, hay sectores de juegos interactivos con poca profundidad, pensados para que se diviertan con seguridad.

Para llegar, en auto conviene la Autopista Panamericana (ramal Tigre), con un viaje de alrededor de una hora desde la ciudad. En transporte público, varias alternativas te dejan cerca: colectivos como el 60 y el 197, el Tren de la Costa o el Tren Mitre (ramal Tigre). Abre desde las 10, de viernes a domingos, y algunos lunes y martes según el mes, así que vale chequear el cronograma antes de salir.