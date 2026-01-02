Zohran Mamdani dejará de usar la definición de antisemitismo de IHRA en Nueva York y generó el repudio de Israel

El nuevo alcalde revocó una serie de decretos firmados por su antecesor, entre ellos, el que tomaba la conceptualización realizada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). El gobierno de Benjamín Netanyahu salió al cruce.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani , dejó sin efecto la utilización por parte de la administración municipal de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) que considera a ciertas expresiones críticas hacia Israel como antisemitas. La reacción del gobierno de Benjamín Nentanyahu no se hizo esperar.

La decisión forma parte de una revocación más amplia de una serie de órdenes ejecutivas firmadas por el exalcalde Eric Adams desde el 26 de septiembre de 2024, fecha en la que fue acusado de corrupción. Entre los decretos anulados también aparece uno rubricado el mes pasado que prohibía a las agencias de la ciudad boicotear o desinvertir en Israel.

Mamdani, el primer alcalde musulmán en la historia de Nueva York , asumió el 1 de enero y reemplazó a la administración de Adams, fuertemente caracterizada por una postura proisraelí. Las medidas adoptadas en las últimas horas ya generaron una fuerte reacción de sectores conservadores y de dirigentes judíos.

Pese a los cambios, no dio marcha atrás con la creación de la Oficina Municipal para la Lucha contra el Antisemitismo , establecida por en mayo pasado. En su entorno destacan que la continuidad de la oficina busca remarcar que su gobierno no tolerará expresiones de odio religioso o étnico.

Su antecesor y varios de sus aliados criticaron públicamente la revocación de las órdenes. Asimismo, la concejal republicana de Brooklyn, Inna Vernikov , lo acusó al alcalde de debilitar protecciones contra la discriminación.

En redes sociales, Vernikov sostuvo que uno de los decretos anulados "protegía de la discriminación a los judíos que creen en el derecho a la autodeterminación" y afirmó que sus decisiones alientan a "antisemitas pro-Hamás"

Pero los decretos firmados por Adams también habían sido objeto de controversia. Al momento de su promulgación, muchos observadores los interpretaron como un intento de condicionar políticamente a Mamdani.

La reacción más contundente llegó desde Jerusalén. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel acusó al alcalde de Nueva York de antisemitismo y advirtió que sus decisiones agravan un clima ya tenso.

Jura Mamdani 1

"Ya en su primer día como alcalde de Nueva York, Mamdani muestra su verdadero rostro: elimina la definición de antisemitismo de la IHRA y levanta las restricciones al boicot contra Israel. Esto no es liderazgo. Es gasolina antisemita arrojada sobre un fuego encendido", afirmó la cancillería israelí.

Mientras avanza con la derogación de decretos, el alcalde también puso en marcha su agenda progresista. Firmó una lista de medidas orientadas a la protección de inquilinos y a fomentar la construcción de viviendas, para reducir el precio de los alquileres.

Luego de asumir en el Ayuntamiento, visitó un edificio de alquiler regulado en el barrio de Flatbush, en Brooklyn. Allí residentes denunciaron graves problemas de mantenimiento, desde cañerías oxidadas hasta grietas que facilitan la proliferación de insectos.

Entre las ordenes que firmó, una de ellas es para reforzar la Oficina del Alcalde para la Protección de los Inquilinos y crear dos grupos de trabajo destinados a agilizar proyectos habitacionales. "Sabemos que estamos luchando por un congelamiento de los alquileres, pero eso no agota nuestros esfuerzos", dijo y agregó: "También vamos a defender a los inquilinos, construir nuevas viviendas y lograr que los neoyorquinos puedan mudarse más rápido".

También creó nuevas comisiones en la estructura gubernamental, una de ellas denominada Lift (Land Inventory Fast Track) que se encargará de identificar terrenos municipales aptos para la construcción de viviendas. Otra, llamada Speed (Streamlining Procedures to Expedite Equitable Development), buscará eliminar trabas burocráticas que retrasan los proyectos inmobiliarios.

Zohran Mamdani juró como alcalde de Nueva York: "Hoy empieza una nueva era"

El joven referente del Partido Demócrata Zohran Mamdani juró este jueves como alcalde número 112 de Nueva York en un acto público en las puertas del Ayuntamiento. Durante su discurso, aseguró que "hoy empieza una nueva era", reiteró sus principales consignas de campaña y remarcó que la ciudad "le pertenece a todos los que vivan en ella".

El líder demócrata encabezó un acto ante una multitud de seguidores junto a figuras del partido como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez. Allí enfatizó que trabajará para asegurar “seguridad, asequibilidad y abundancia” en la ciudad.

A su vez, reconoció: “Puede que no siempre tengamos éxito, pero nunca se nos podrá acusar de falta de coraje para intentarlo”. “Fui elegido como un demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista”, afirmó para cerrar.

Con el 2026 recién empezado, el flamante mandatario había realizado una ceremonia privada oficiada por la fiscal general del estado, Letitia James, a la medianoche del 1 de enero en las escaleras de una estación de subte en desuso desde 1945 llamada Old City Hall.

El flamante alcalde de 34 años eligió esa locación particular al considerar que fue un "testamento sobre la importancia del transporte público, la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad". Durante el acto del que participó su familia, firmó documentos y pagó una tasa de nueve dólares al secretario de la alcaldía.