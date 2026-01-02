El gobierno venezolano confirmó la excarcelación de 88 detenidos políticos + Seguir en









Se encontraban en esa situación por haber participado en las masivas protestas populares que cuestionaron el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.

Siguen existiendo unos 720 presos en Venezuela, la cifra más alta de todo el hemisferio occidental.

El Ministerio para el Servicio Penitenciario indicó que se produjeron 88 nuevas excarcelaciones en Venezuela. En las ultimas horas, el gobierno declaró que "estas acciones forman parte de la revisión integral de los casos ordenada por el presidente Nicolás Maduro" y enfatizó que las personas liberadas fueron arrestadas por "delitos cometidos en el contexto de acciones violentas de sectores extremistas tras el proceso electoral del 28 de julio de 2024".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ministerio también explicó que estas excarcelaciones se dieron luego de un proceso de revisión integral, donde el Estado "evalúa de manera individual cada situación y adopta, conforme a la Ley, medidas cautelares, como parte de una política de justicia con enfoque humanista y de preservación de la paz".

La gran mayoría de ellos estaban recluidos en la cárcel de Tocorón, estado de Aragua. "La reanudación de las excarcelaciones es el resultado de la lucha de cientos de madres y familiares que se movilizaron durante más de un año para exigir justicia", expresó el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.

Los prisioneros políticos beneficiados, como los excarcelados en el día de Navidad, no tienen libertad plena: seguirán bajo medidas cautelares, con régimen de presentación ante los tribunales y algunas restricciones adicionales.

Nuevas excarcelaciones en Venezuela Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral y de la denuncia de fraude. Debido a esto, fueron detenidas más de 2.400 personas fueron detenidas y acusadas de terroristas, según la Fiscalía.

El Foro Penal contabilizaba, hasta el 15 de diciembre, 902 presos políticos en Venezuela, 86 de ellos extranjeros o venezolanos con otra nacionalidad, mientras que JEP los cifraba en más de 1.000. De todos modos, en este momento, contando las liberaciones anunciadas, siguen existiendo unos 720 presos en Venezuela, la cifra más alta de todo el hemisferio occidental.