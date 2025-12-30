El pueblito de Buenos Aires de solo 10 cuadras que es perfecto para desconectarse de la rutina + Seguir en









Un destino ideal para cortar con el ritmo y el calor de la ciudad con sus espacios verdes, simpleza y tranquilidad.

El pueblo mantiene una cercana relación con el ladrillo y el hornero. Imagen: Usos y Costumbres (Blog)

La provincia de Buenos Aires cuenta con múltiples localidades pequeñas ideales para quienes buscan hacer turismo sin alejarse demasiado de la Ciudad Autónoma. A menos de 100 km de distancia se pueden encontrar destinos rurales con encanto donde se respira tranquilidad, tradición y un ritmo de vida pausado que contrasta con la vorágine urbana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre esos refugios de calma y paisaje campestre se ubica un pueblito que sorprende por su tamaño reducido y su ambiente apacible, ideal para una escapada de día completo o un fin de semana fuera de la ciudad. Ese lugar se llama Cucullú.

Cucullú El pequeño pueblo de Buenos Aires donde la vida es más simple y tranquila. Imagen: Santiago Filipuzzi Dónde se ubica Cucullú Cucullú es una pequeña localidad rural que forma parte del partido de San Andrés de Giles, en la provincia de Buenos Aires. El pueblo está a unos 98 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que lo convierte en un destino accesible para una excursión de ida y vuelta en el día.

Está ubicado a aproximadamente 10 km del centro de San Andrés de Giles y rodeado por otras pequeñas localidades y parajes rurales como Villa Ruíz, Solís, Azcuénaga y Villa Espil, insertándose en un corredor de escapadas cercanas donde se combina la tranquilidad del campo con la cercanía de servicios básicos.

Qué se puede hacer en Cucullú En Cucullú los visitantes pueden disfrutar de la vida rural caminando por sus calles de tierra y recorriendo sus pocas manzanas a pie, lo que permite conectarse con la calma del lugar. Un recorrido por la Plaza del Hornero, (con su monumento dedicado al ave nacional) funciona como punto de encuentro y síntesis del ambiente comunitario local. También se puede visitar la histórica estación de tren, que recuerda el pasado ferroviario del pueblo, así como la capilla dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús y otros espacios de la comunidad como el Club Atlético Cucullú.

La gastronomía regional se vive en establecimientos tradicionales como el Restaurante Bar Casa Gallo, donde además de comidas típicas se puede experimentar parte de la cultura local. Además, cada noviembre se celebra la Fiesta del Hornero, un evento que reconoce el trabajo de los alfareros locales y mantiene viva una tradición artesanal en la zona. Cómo ir hasta Cucullú Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto particular, lo más común es tomar la Autopista del Oeste y luego acceder a la Ruta Nacional 7 en dirección a Luján. Continuando por esa ruta hasta el kilómetro 94, se debe cruzar hacia la derecha y seguir unos 4 km hasta Cucullú. El trayecto total es de aproximadamente 98 km y suele demandar alrededor de una hora y media de viaje, dependiendo del tránsito y las condiciones de la ruta.