Año Nuevo Chino 2026: qué animal rige, qué significa y qué debe saber cada signo

Llega una energía intensa, marcada por la acción, los cambios y la necesidad de tomar decisiones importantes en lo personal y laboral.

El Año Nuevo Chino comenzará el 17 de febrero de 2026 y las celebraciones se extenderán hasta el 3 de marzo.

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más antiguas del mundo y, con el pasar del tiempo, despertó gran interés mucho más allá de Asia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Su llegada no solo marca el inicio de un nuevo ciclo según el calendario lunar, sino que también renueva expectativas sobre el futuro, los cambios personales y las energías que influirán en la vida cotidiana.

En 2026 , millones de personas volverán a mirar al horóscopo chino para conocer que animal lo rige. Para la tradición oriental, estos seres representan una forma particular de enfrentar los desafíos, tomar decisiones y relacionarse con el entorno, por lo que el inicio suele vivirse como un momento de reflexión y preparación. A continuación, conocé los detalles.

El Año Nuevo Chino 2026 comenzará el martes 17 de febrero , una fecha que varía cada año, ya que se determina a partir de la segunda luna nueva después del solsticio de invierno . Desde ese día se cerrará el ciclo anterior y se abrirá una nueva etapa que se extenderá hasta principios de 2027.

Tradicionalmente, está acompañado por celebraciones que pueden durar hasta 15 días , conocidas como el Festival de la Primavera , que culmina con el Festival de los Faroles.

Durante este tiempo, se realizan reuniones familiares, rituales de limpieza y renovación del hogar, intercambios de sobres rojos con dinero como símbolo de prosperidad y distintas prácticas para atraer la buena fortuna.

año nuevo chino1

Cuál es el animal de 2026

El 2026 será el año del Caballo, uno de los animales más activos y pasionales del horóscopo chino. Su energía se asocia al movimiento, la búsqueda de libertad, la acción y la necesidad de avanzar sin mirar mucho atrás.

Según la tradición oriental, este ciclo traerá escenarios dinámicos, con cambios acelerados tanto a nivel personal como colectivo. Es un período que impulsa a salir del estancamiento, tomar decisiones importantes y animarse a nuevos caminos, aunque también exige aprender a controlar la impulsividad y el exceso de confianza.

Este signo favorece la iniciativa, el liderazgo y la valentía, pero al mismo tiempo plantea desafíos relacionados con la paciencia, la planificación y la conciencia del impacto de nuestras acciones.

año nuevo chino caballo

Qué significado tiene cada animal

El horóscopo chino está compuesto por doce animales, cada uno con características propias que influyen en la personalidad y en la forma de enfrentar la vida:

Rata: inteligencia, estrategia y capacidad de adaptación.

inteligencia, estrategia y capacidad de adaptación. Buey: constancia, esfuerzo y perseverancia.

constancia, esfuerzo y perseverancia. Tigre: coraje, liderazgo y espíritu aventurero.

coraje, liderazgo y espíritu aventurero. Conejo: sensibilidad, diplomacia y búsqueda de armonía.

sensibilidad, diplomacia y búsqueda de armonía. Dragón: energía, ambición y carisma.

energía, ambición y carisma. Serpiente: intuición, análisis y sabiduría.

intuición, análisis y sabiduría. Caballo: libertad, acción y pasión.

libertad, acción y pasión. Cabra: creatividad, introspección y sensibilidad.

creatividad, introspección y sensibilidad. Mono: ingenio, versatilidad y comunicación.

ingenio, versatilidad y comunicación. Gallo: orden, responsabilidad y franqueza.

orden, responsabilidad y franqueza. Perro: lealtad, justicia y compromiso.

lealtad, justicia y compromiso. Cerdo: generosidad, disfrute y bienestar emocional.

Cada año potencia o desafía estas cualidades según el animal regente, generando distintos escenarios para cada signo.

Qué le espera a cada signo en 2026

Bajo la influencia del Caballo, el 2026 impactará de manera diferente en cada signo del horóscopo chino: