Propuesta all day en Palermo: desayunos, menú ejecutivo, tardeo y cenas por pasos + Agregar ámbito en









Frente a la plazoleta William Morris, Merienda combina cocina argentina, cafetería de especialidad y pastelería artesanal. Con opciones de almuerzo, tardeo y cena, el restaurante ofrece menús por pasos, platos para compartir y precios accesibles en uno de los rincones más concurridos de Palermo.

Merienda propone una experiencia gastronómica all day en Palermo, con cafetería de especialidad, pastelería artesanal y una carta que cambia según el momento del día.

En una esquina de Palermo, frente a la plazoleta William Morris, Merienda ofrece una propuesta gastronómica que acompaña distintos momentos del día. La experiencia comienza desde temprano con desayunos y meriendas que incluyen avocado toast con huevos poché o revueltos, yogur griego con granola casera, frutas de estación, pancakes con miel y salsa de dulce de leche o frutos rojos, además de una amplia selección de laminados artesanales elaborados con masa madre. Entre ellos sobresalen los croissants naturales, los pain au chocolat y las medialunas de manteca, que conviven con una vitrina donde también aparecen clásicos de la pastelería local reinterpretados por la casa.

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Dentro de ese mostrador cobran protagonismo algunas preparaciones que remiten a sabores de la infancia, como la Merengada XL, la Tita casera de limón y chocolate, el Brownie Melba, la Vainillada Lincoln, alfajores, cookies, budines y tortas. Todo se complementa con una propuesta de cafetería de especialidad elaborada con café Drupa de origen brasileño, un Catuai Rojo de 82 puntos de especialidad, cosechado a 1200 metros de altura.

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Al mediodía, de lunes a viernes, Merienda ofrece un menú ejecutivo disponible en versiones de dos o tres pasos. Las entradas incluyen buñuelos de espinaca con mayoliva, croquetas de jamón crudo con romesco, tortilla de papas clásica con alioli y albóndigas con queso cuartirolo y pomodoro. Entre los principales se destacan la milanesa de lomo con guarnición, la pechuga de campo con gremolata de hierbas, los spaghetti con pomodoro y stracciatella y los penne rigate con ragú de hongos, pesto, pangrattato y huevo poché.

Durante la tarde, la propuesta continúa con opciones ideales para compartir. Se pueden pedir bruschettas como la Mediterránea, preparada con jamón crudo estacionado, stracciatella, tomates asados y pesto de albahaca, o la de portobellos confitados con pomodoro y huevos poché. También aparecen pequeñas porciones para acompañar una copa de vino, cerveza o el cocktail del día, en una dinámica que invita a extender la sobremesa o hacer una pausa después del trabajo.

MERIENDA_1560 Por la noche, de martes a jueves, llega "Merienda de Noche", un recorrido de dos o tres pasos que retoma la esencia de la cocina del lugar. Las entradas y principales mantienen el protagonismo de los productos de estación y las recetas tradicionales, mientras que el cierre dulce viene de la mano del flan con dulce de leche y crema. Con mesas en el salón vidriado y un sector al aire libre climatizado para el invierno, Merienda consolida una alternativa all day que combina gastronomía, café y pastelería artesanal en un formato versátil para disfrutar a cualquier hora. MERIENDA_1362

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