El pequeño pueblo cordobés que te enamora con su tranquilidad y sus increíbles asados

La provincia cuenta con un sitio donde la paz juega un rol fundamental, además de ofrecer espacios para compartir una comida entre paisajes únicos.

Este lugar es muy visitado para disfrutar de la gastronomía y su naturaleza.

Siempre que el turismo busca referencias gastronómicas, suelen aparecer los mejores restaurantes de la zona como alternativas. Pero en este pequeño espacio cordobés, el servicio no es lo que se destaca, sino la experiencia que se vive al organizar una comida allí.

Con un paisaje imponente, se ha hecho tradición que este rincón de la provincia sea un punto de encuentro para disfrutar de un buen asado, pero lo más importante es todo lo que lo rodea, ya que cuenta con un entorno natural que lo diferencia de otros espacios.

El lugar tiene la tranquilidad típica de los pueblos, acompañada de un entorno natural imponente.

Villa Albertina se encuentra en el departamento de Ischilín, en el norte de la provincia de Córdoba . La localidad está ubicada a 22 kilómetros de la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 786.

El pueblo tiene alrededor de 130 habitantes y cuenta con una plaza, un centro comunal y un salón para eventos. Además, forma parte de una zona del norte cordobés donde también se encuentran localidades como Cañada de Río Pinto, Cerro Negro, Copacabana, Ongamira e Ischilín.

Qué se puede hacer en Villa Albertina

Los días en Villa Albertina suelen estar marcados por actividades simples y al aire libre. Al tratarse de una localidad pequeña, muchas visitas se enfocan en recorrer el pueblo caminando, disfrutar de las vistas de las sierras y aprovechar los espacios que ofrece la zona.

Uno de los planes más habituales es comer un asado frente a las Sierras Chicas y los cerros rocosos que rodean la región. La parrilla juega un papel fundamental, ya que cocinar en estos entornos le da un toque único a diferencia de otros destinos de la provincia.

Las caminatas permiten recorrer las calles del pueblo, atravesar sectores de campo y acercarse al arroyo de Villa Albertina. También existe la posibilidad de seguir distintos senderos que permiten conocer parte de los alrededores sin necesidad de alejarse mucho de la localidad.

La Capilla de la Virgen de Lourdes es uno de los sitios más importantes de la localidad. Cada febrero se realizan allí las fiestas patronales en honor a la virgen, una celebración que reúne actividades religiosas, con música y los infaltables asados que comparten los habitantes del pueblo con las visitas.

Otra visita posible es la antigua pileta de piedra que durante años fue abastecida por el agua del arroyo. Este espacio funcionó como balneario para los habitantes de la zona y todavía puede conocerse como parte de un recorrido por el pueblo.

Embed - Villa Albertina. Cañada del Río Pinto en las sierras de Córdoba.

Cómo ir hasta Villa Albertina

Para llegar desde la ciudad de Córdoba hay que tomar la Ruta Nacional 9 Norte hasta las cercanías de Villa del Totoral. Luego se continúa por la Ruta Nacional 60 en dirección a Deán Funes y se toma la Ruta Provincial 17 a la altura de Sarmiento para completar el recorrido por el camino que conduce hasta Villa Albertina.

También existe una alternativa por la Ruta Provincial E-53 antes de conectar con la RP17. Quienes viajen en colectivo deben llegar primero hasta Jesús María o Sarmiento mediante servicios locales y completar el trayecto restante en remís o taxi, ya que la localidad no cuenta con transporte público directo.