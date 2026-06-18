Sale a subasta un terreno estratégico en Palermo por u$s9,3 millones

Ubicado sobre Juan B. Justo, a metros de Distrito Arcos, el predio que saldrá a remate el 21 de julio permite construir 15.000 metros cuadrados.

El proceso de venta de tierras ferroviarias en la Ciudad de Buenos Aires continúa sumando capítulos. Playas Ferroviarias de Buenos Aires (PFBA), la sociedad estatal encargada de administrar y comercializar inmuebles vinculados al sistema ferroviario, incorporó una nueva subasta a su calendario con un terreno estratégico en Palermo que esperan que capte el interés de desarrolladores inmobiliarios.

La operación involucra dos parcelas ubicadas sobre la avenida Juan B. Justo , en una de las zonas con mayor transformación urbana de los últimos años. El remate se realizará el próximo 21 de julio a través de la plataforma electrónica Superbid y tendrá un precio base de u$s9,27 millones.

Los lotes, identificados con las direcciones Juan B. Justo 1340 y 1380, suman una superficie total de 1.515,68 metros cuadrados. Sin embargo, su principal atractivo radica en el potencial constructivo: el predio permite desarrollar más de 15.000 metros cuadrados edificables.

El terreno se encuentra a pocos metros del shopping Distrito Arcos, del ferrocarril San Martín y de algunos de los principales polos gastronómicos y comerciales de Palermo. La zona se consolidó en los últimos años como uno de los mercados más dinámicos para proyectos residenciales premium, oficinas, locales comerciales y desarrollos de usos mixtos.

Actualmente, el inmueble está ocupado por una sucursal de Blaisten , la cadena especializada en materiales para la construcción que funciona allí desde 1999. No obstante, la normativa vigente habilita distintos tipos de desarrollos, lo que amplía el universo de potenciales interesados.

En un contexto en el que los grandes terrenos disponibles dentro de la Ciudad son cada vez más limitados, la posibilidad de adquirir un lote con esta capacidad constructiva aparece como una oportunidad poco frecuente para los jugadores del mercado.

Subasta de terrenos ociosos

La nueva subasta forma parte de una estrategia más amplia de monetización de activos ferroviarios que PFBA viene impulsando desde hace un tiempo. El objetivo es generar recursos a partir de terrenos considerados ociosos o subutilizados.

Paralelamente al terreno dónde funciona Blaisten, la entidad trabaja en otra licitación cercana. Se trata de un terreno emplazado sobre la avenida Juan B. Justo y Gorriti, donde funcionó durante años el ex boliche Darwin. La zona despierta especial interés por ser un fuerte corredor comercial, gastronómico y residencial.