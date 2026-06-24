El pueblito de Buenos Aires para desconectarse y descansar entre arroyos y lagunas

Naturaleza, tranquilidad y paisajes rurales convierten a este destino en una alternativa ideal para una salida de fin de semana.

Estas pequeñas escapadas son un plan cada vez más realizado por los argentinos.

La provincia de Buenos Aires esconde pequeños destinos que todavía conservan un ritmo de vida alejado del movimiento de las grandes ciudades. Son lugares donde el tiempo parece transcurrir más despacio y donde las actividades cotidianas invitan a bajar un cambio.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de ellos es Indio Rico, una localidad del partido de Coronel Pringles que, en los últimos años, comenzó a ganar popularidad entre quienes buscan una escapada corta para descansar, caminar al aire libre y disfrutar de la naturaleza. Con poco más de mil habitantes, este rincón bonaerense ofrece una experiencia distinta a la de los destinos turísticos tradicionales.

Su combinación de arroyos, lagunas y paisajes rurales lo convierte en una opción atractiva para quienes priorizan la calma por encima de los recorridos multitudinarios.

Dónde se ubica Indio Rico

Indio Rico se encuentra en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Coronel Pringles, a unos 570 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La localidad nació a principios del siglo XX, impulsada por el crecimiento del ferrocarril y el desarrollo de la actividad agropecuaria de la región.

Aunque se trata de un pueblo pequeño, conserva parte de su identidad histórica a través de sus construcciones tradicionales, sus calles tranquilas y la cercanía permanente con el entorno natural.

Uno de sus principales atractivos es la presencia del arroyo Indio Rico, un curso de agua que atraviesa la zona y genera un paisaje muy particular, acompañado por espacios verdes ideales para caminar o simplemente detenerse a contemplar el entorno.

escapada viaje ruta El destino de Buenos Aires que promete planes sencillos y gratificantes para una pequeña escapada. Magnific

Qué se puede hacer en Indio Rico

Las actividades disponibles están estrechamente vinculadas con la naturaleza y la vida al aire libre. Uno de los planes más elegidos es recorrer los alrededores del arroyo y disfrutar de largas caminatas entre la vegetación típica de la región.

También es posible realizar paseos en bicicleta, sacar fotografías de los paisajes rurales y aprovechar los espacios abiertos para compartir un día en familia.

Las lagunas cercanas atraen a los amantes de la pesca deportiva, aunque las condiciones pueden variar según la época del año y las regulaciones locales vigentes. Otro atractivo importante es la tranquilidad. Puede parecer un detalle menor, pero para muchas personas representa un verdadero diferencial.

Cómo ir hasta Indio Rico

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido en auto demanda aproximadamente siete horas, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y las condiciones climáticas. Una de las rutas más utilizadas es tomar la Ruta Nacional 3 hasta la zona de Tres Arroyos y luego continuar por caminos provinciales que conectan con la localidad.

También existe la posibilidad de combinar servicios de ómnibus hacia ciudades cercanas y completar el trayecto mediante transporte regional.