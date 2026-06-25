Ecuador hizo historia ante Alemania y pasó a 16avos, mientras que Costa de Marfil clasificó frente a Curazao en el grupo E

A los ecuatorianos no le sobró nada ante Alemania, pero les alcanzó para conseguir un triunfo histórico, y los costamarfileños no recibieron complicaciones para terminar segundos en la zona.

Las definiciones de los grupos no están siendo aptas para cardíacos y el pueblo ecuatoriano se dio cuenta: vencieron agónicamente a Alemania por primera vez en la historia para pasar como uno de los mejores terceros a los dieciseisavos de final. Por otro lado, Costa de Marfil se aseguró el segundo lugar ante Curazao .

Ambos duelos comenzaron a las 17 horas, aunque a los ecuatorianos solo les importaba lo que sucedía con su encuentro ante los alemanes, debido a que pase lo que pase en el Estadio de Philadelphia entre los costamarfileños y los curazoleños no iba a modificar su posición si no conseguían los tres puntos.

Ecuador le ganó a Alemania y sigue con vida en el Mundial 2026. Costa de Marfil, por su parte, le ganó cómodamente a Curazao.

El primer tiempo comenzó vertiginoso. Al minuto de partido, los alemanes tomaron ventaja rápidamente tras una buena jugada de Alseksandar Pavlovic, quién le entregó la pelota a Leroy Sané para que la coloque en el palo izquierdo de Hernán Galíndez y convierta el 1 a 0. Siete minutos más tarde, Pedro Vite recuperó en campo rival, el rebote le quedó a Nilson Angulo y disparó desde afuera del área para colocarla al palo inferior izquierdo de Manuel Neuer y así marcar el 1 a 1.

Al inicio del complemento, la árbitra estadounidense Tori Penso cobró penal para Alemania por una infracción sobre Kai Havertz, pero luego de una revisión mediante el VAR, decidió anularlo por falta previa de Sané ante Vite. Recién a los 62 minutos, Enner Valencia remató por primera vez a los tres palos, pero Neuer lo tapó sin altercados.

Alemania vs Ecuador Ecuador y Alemania empatan, mientras que Costa de Marfil le gana a Curazao. Seguí la definición del grupo E, EN VIVO.

Luego de la pausa de hidratación el encuentro se quebró. En la siguiente jugada del receso, Ecuador aprovechó un mal rechazo defensivo entre Jonathan Tah y Manuel Neuer, pero el disparo de Gonzalo Plata pasó por encima del travesaño. Por parte de Alemania, Sané disparó mordido ante un buen achique de Galíndez.

La confirmación de esto se dio a los 78 minutos, cuando luego de un tiro de esquina Plata, quien era el que más estaba insistiendo en el encuentro, puso el pie en medio de la defensa alemana e hizo que Ecuador pase al frente en el partido.

Con el segundo gol, los ecuatorianos clasificaron a los dieciseisavos de final y todo el pueblo Tri explotó en el Metlife Stadium. Mismo el técnico argentino Sebastián Becaccece, que salió corriendo hacia la tribuna para ir a abrazarse con su familia. Los alemanes, por su parte, ya tenían asegurado el primer puesto pase lo que pase en ambos duelos, por lo que la derrota no los modificó en la tabla de posiciones.

Costa de Marfil vs Curazao

El partido comenzó con el pie derecho para los costamarfileños. Tras un buen desequilibrio de Yan Diomandé por izquierda, llegó Nicolás Pépé desde atrás y conviertió el primer gol. Los curazoleños, por su parte, intentaron presionar las salidas del rival para salir jugando de contra, aunque sin éxito.

Ya en el complemento, el duelo estuvo muy impreciso, pero a los 52 minutos Franck Kessié estuvo cerca de extender el resultado con un zurdazo que acarició el palo izquierdo del arquero Eloy Room. En la jugada siguiente, Curazao intentó con un remate de Sherel Floranus desde afuera del área y rozó el travesaño en busca del empate, sentenciando la postura de ambos equipos de ir en busca de los tres puntos.

Costa de Marfil vs Curazao

Justo antes de la pausa de hidratación, Kessié filtró un pase preciso para que Pépé, tras un mano a mano perfecto ante Room, definiera al ángulo superior izquierdo. Con ese segundo tanto, y su doblete personal, los costamarfileños sellaron el segundo puesto y se clasificaron a los dieciseisavos de final con el impulso anímico necesario.