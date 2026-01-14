Qué significa sacarse las zapatillas sin desatarse los cordones, según la psicología + Seguir en









Deja al descubierto aspectos profundos de la persona como la manera en la que gestiona la energía mental y su relación con el esfuerzo.

¿Qué indica que una persona se saque las zapatillas sin desatarse los cordones?

En la actualidad, la psicología goza de analizar cada patrón de comportamiento que parezca esconder algo por más simple que parezca. En este sentido, sacarse las zapatillas sin haberse desatado primero los cordones podría ser clave para descifrar cómo funcionan algunos sectores del cerebro.

Especialistas analizan esta acción y teorizan sobre los posibles significados ocultos. Se habla de que podría ser un indicador de la manera en la que uno maneja y gestiona la energía mental, también se lo vincula con la relación entre la persona y las normas.

zapatillas Pixabay Qué dice la psicología sobre este gesto La psicóloga Olga Albaladejo sostiene que sacarse las zapatillas sin desatar los cordones no responde únicamente a una cuestión práctica, como ganar tiempo, sino que también habla de la relación que una persona mantiene con las normas cotidianas, la inmediatez de la rutina y el posible desgaste físico. Según especialistas, cuando se llega a casa después de un día agotador, el cerebro busca maneras de ahorrar energía en cada acción.

De acuerdo con expertos, cerca del 40% de las acciones que realizamos a diario son hábitos automáticos que el cerebro selecciona para reservar recursos mentales que luego destina a tareas que requieren mayor atención y concentración. Sacarse las zapatillas sin desatar los cordones entra dentro de esta categoría, un fenómeno comúnmente conocido como “estar en piloto automático”.

Lo cierto es que este comportamiento puede resultar peligroso. Si bien permite que la mente descanse y reduzca la carga cognitiva en acciones rutinarias, también puede generar una desconexión con el presente. Por este motivo, los especialistas advierten que este patrón no debería trasladarse a situaciones más complejas o riesgosas, como manejar un vehículo o cruzar la calle.

Temas Ciencia