Femicidio de Agostina Vega: Martín Llaryora habló por primera vez y expresó que "es imposible encontrar palabras"

El gobernador expresó sus condolencias a la familia y expresó que desde su gestión "harán que se haga justicia". "Lo que nos distingue es la defensa a las instituciones", subrayó.

Durante un acto por el Día del Bombero Voluntario, el mandatario tomó la palabra para pedir un minuto de silencio y luego referirse al caso.

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , habló por primera vez del caso por el femicidio de la adolescente Agostina Vega (14), asesinada en la provincia y encontrada en un descampado. Al respecto, expresó que " es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”.

En las últimas horas, se conoció el resultado de la autopsia de la adolescente y arrojó que su cuerpo mostró signos de violencia extrema a partir de un importante daño en los órganos internos.

Durante un acto por el Día del Bombero Voluntario, el mandatario tomó la palabra para pedir un minuto de silencio y luego se refirió unos minutos al caso que conmueve a toda la provincia y el país: “Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos”, reflexionó.

Femicidio de Agostina Vega: Martín Llaryora habló por primera vez

De manera pública, destacó que el domingo por la noche se reunió con el papá y los abuelos de la adolescente para “explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia”. En ese sentido, subrayó que “como padre antes que como gobernador decidí hablar primero con la familia”.

Martín Llaryora Este caso, como otros que sucedieron en Córdoba, para Llaryora son un punto de inflexión para “seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención".

Este caso, como otros que sucedieron en Córdoba, para Llaryora son un punto de inflexión para “seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley”.

“Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”, afirmó.

Allanaron la casa de la madre de Claudio Barrelier por el crimen de Agostina Vega

En el marco de la causa por el femicidio de Agostina Vega, la policía allanó este martes la casa de la Viviana, la madre de Claudio Barrelier, el único detenido y acusado por el crimen. El caso mantiene conmocionada a Córdoba luego de que el cuerpo de la adolescente, de 14 años, fuera hallado desmembrado en un descampado.

El operativo se desplegó con el objetivo de desarticular la red de encubrimiento y complicidades en torno al crimen. Actualmente, las autoridades concentran sus esfuerzos en recolectar pruebas clave que permitan reconstruir la cronología y los movimientos del imputado en las horas y días posteriores a la desaparición de la menor.

En el procedimiento participó la División Canes y, tras finalizar las tareas, se estableció una consigna policial permanente en la puerta de la vivienda.