Lionel Messi fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El jurado distinguió al capitán argentino por su trayectoria y lo definió como “el futbolista más exitoso de todos los tiempos”.

Lionel Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 por su trayectoria y legado en el fútbol.

Lionel Messi recibió este miércoles el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 , uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito internacional. El jurado destacó la carrera del capitán de la Selección argentina, su impacto en el fútbol mundial y su legado deportivo, al tiempo que lo calificó como “el futbolista más exitoso de todos los tiempos” .

La Fundación Princesa de Asturias anunció la elección de Messi como ganador del galardón correspondiente a la categoría Deportes. En su argumentación, el jurado puso el foco en la magnitud de su carrera y en la influencia que ejerció a lo largo de más de dos décadas en la élite del fútbol.

Los integrantes del comité señalaron que “su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo” . Además, remarcaron que el rosarino protagonizó una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol europeo durante su paso por Barcelona.

El jurado definió al capitán argentino como “el futbolista más exitoso de todos los tiempos”.

Entre 2005 y 2021, Messi conquistó 35 títulos con el conjunto catalán , una etapa en la que obtuvo cuatro Champions League, diez Ligas de España, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España.

El legado de Messi con la Selección argentina

El jurado también destacó la huella que dejó el delantero con la camiseta albiceleste. En ese sentido, recordó que es el jugador con más partidos disputados y más títulos obtenidos con la Selección argentina.

La conquista del Mundial de Qatar 2022, junto con las dos Copas América logradas durante el ciclo de Lionel Scaloni, fue señalada como uno de los momentos más relevantes de su carrera. Según el comunicado, aquel título mundialista fue un logro que “consolidó definitivamente su legado deportivo”.

Actualmente, Messi continúa en actividad y se prepara para disputar el que podría ser su sexto Mundial, en una Argentina que llegará a la Copa del Mundo de 2026 como defensora del título obtenido en Qatar.

Argentina Francia Messi Qatar 2022 Julian Finney/Getty Images La distinción reconoce tanto los logros deportivos como el impacto global de la carrera de Messi. Julian Finney/Getty Images

Los argumentos del jurado para elegirlo

Además de los éxitos colectivos, la distinción también reconoce la dimensión individual del futbolista argentino. El jurado destacó su regularidad a lo largo de los años, su creatividad ofensiva y su capacidad goleadora.

Dentro de los premios obtenidos durante su carrera sobresalen ocho Balones de Oro, tres galardones The Best de la FIFA y seis Botas de Oro europeas, cifras que lo ubican entre los deportistas más laureados de todos los tiempos.

El fallo también resaltó aspectos personales de Messi. Los jueces lo describieron como “un modelo de superación” y recordaron los problemas de crecimiento que enfrentó durante su infancia antes de convertirse en una de las máximas figuras del deporte mundial. Además, subrayaron que es considerado un referente por “su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

messi festejo argentina bolivia.jfif Messi acumula ocho Balones de Oro, tres premios The Best y seis Botas de Oro europeas. @Argentina

Cuándo recibirá el premio

La ceremonia de entrega se realizará el próximo 23 de octubre en Oviedo, ciudad española donde tradicionalmente se celebran los Premios Princesa de Asturias. Cada ganador recibe una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.

Con esta distinción, Messi sucede en el palmarés a la tenista Serena Williams, premiada en 2025. Además, se suma a una lista de figuras y organizaciones que incluye a Eliud Kipchoge, Pau Gasol, Marc Gasol, Carl Lewis y Sebastian Coe.

Desde la creación del premio en 1987, el fútbol había sido distinguido en pocas oportunidades. La elección de Messi vuelve a colocar al deporte más popular del planeta entre los protagonistas de uno de los reconocimientos más importantes del mundo.