¿Querés viajar con tu mascota? Todos los trámites y papeles que necesitás para salir del país sin problemas

Desde hace algunos años, cada vez más personas deciden incluir a sus perros o gatos en las vacaciones, escapadas y hasta mudanzas internacionales. Pero, junto con el entusiasmo de planear un viaje, no hay que olvidar la lista de requisitos y certificados que tenemos que cumplir para evitar complicaciones en aeropuertos o fronteras.
Desde la vacunación obligatoria hasta la emisión del Certificado Veterinario Internacional (CVI), el paso por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) es inevitable para quienes se trasladen desde Argentina con animales.
En este escenario, prepararse con tiempo, revisar la normativa del país de destino y hacer los trámites online son las claves para que moverse de forma segura y sin inconvenientes. A continuación, conocé todos los detalles.
Documentos que necesitás para viajar con tu mascota al exterior
El documento esencial es el Certificado Veterinario Internacional (CVI), emitido por el SENASA. Este formulario garantiza que el animal cumple con los requisitos sanitarios exigidos por el país de destino y certifica que está libre de enfermedades transmisibles.
Para obtenerlo, tenés que presentar el comprobante de vacunación antirrábica vigente (aplicada al menos 21 días antes del viaje y no vencida), un certificado de salud firmado por un veterinario matriculado y los datos de identificación, como número de microchip o descripción física.
En destinos cercanos como Uruguay, Paraguay o Brasil, el trámite puede gestionarse de forma anticipada, ya que el CVI tiene validez de 60 días a partir de su emisión. Además, el proceso es totalmente digital y se puede realizar por autogestión en la web del SENASA, sin necesidad de llevar tu perro o gato a una oficina y sin intermediarios.
En el caso de viajar con mascotas no tradicionales, como conejos, cobayos, hurones o aves, hay que tramitar una autorización específica, que incluye controles adicionales y condiciones de transporte acordes a cada especie.
Paso a paso: ¿cómo hacer el trámite para viajar con tu mascota?
- Ingresá al sitio web del SENASA y elegí la opción “Viajar con mascotas”.
- Seleccioná el país de destino, ya que los requisitos varían según la región (por ejemplo, la Unión Europea exige pasaporte veterinario y microchip).
- Completá el formulario online con los datos del propietario y del animal.
- Subí la documentación solicitada: certificado de vacunación, control veterinario y comprobante de identidad del titular.
- Pagá el arancel correspondiente (el costo depende del destino y del tipo de trámite).
- Una vez aprobado, descargá el Certificado Veterinario Internacional (CVI), que se recibe por correo electrónico y permite viajar dentro de los 60 días posteriores a su emisión.
El formulario puede realizarse sin intermediarios y, en la mayoría de los casos, sin asistir personalmente a una oficina del SENASA. Si el destino requiere controles adicionales, el sistema te informará los pasos a seguir.
Los mejores consejos para viajar con tu mascota
Viajar con una mascota al exterior requiere más planificación que un paseo tradicional. La clave está en organizarse con anticipación y asegurar que tanto el animal como el dueño estén preparados para la experiencia:
- Planificá con tiempo: iniciá los trámites del CVI al menos 30 días antes del viaje y verificá que todas las vacunas estén vigentes.
- Consultá los requisitos del país de destino: cada territorio tiene normas distintas, desde cuarentenas hasta controles sanitarios específicos. Verificá la documentación y las condiciones del viaje antes de comprar pasajes.
- Elegí la transportadora adecuada: debe ser cómoda, segura y ventilada. El animal debe poder darse vuelta y recostarse, y tiene que estar identificada con nombre y microchip.
- Alimentación y agua: evitá comidas pesadas antes del viaje, llevá agua y golosinas para mantenerla hidratada y tranquila.
- Documentación a mano: llevá el CVI, certificados de vacunación, pasaporte veterinario o cualquier permiso requerido en un sobre accesible durante todo el traslado.
- Consulta veterinaria previa: un chequeo antes del viaje permite detectar problemas de salud y recibir recomendaciones específicas según la especie o edad del animal.
- Informá a la aerolínea o transporte: notificá con anticipación que viajarás con un animal, para conocer requisitos de check-in, equipaje o carga y garantizar que tu mascota tenga un lugar seguro.
