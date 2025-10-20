¿Querés viajar con tu mascota? Todos los trámites y papeles que necesitás para salir del país sin problemas

Planificar con anticipación, contar con los certificados de vacunación y llevar la documentación correcta son claves para viajar con tu perro o gato.

Asegurá el traslado seguro de tu mascota al extranjero siguiendo los requisitos sanitarios y certificados exigidos por el país de destino.

Desde hace algunos años, cada vez más personas deciden incluir a sus perros o gatos en las vacaciones, escapadas y hasta mudanzas internacionales. Pero, junto con el entusiasmo de planear un viaje , no hay que olvidar la lista de requisitos y certificados que tenemos que cumplir para evitar complicaciones en aeropuertos o fronteras.

Desde la vacunación obligatoria hasta la emisión del Certificado Veterinario Internacional (CVI) , el paso por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria ( SENASA ) es inevitable para quienes se trasladen desde Argentina con animales.

En este escenario, prepararse con tiempo, revisar la normativa del país de destino y hacer los trámites online son las claves para que moverse de forma segura y sin inconvenientes. A continuación, conocé todos los detalles.

El documento esencial es el Certificado Veterinario Internacional (CVI) , emitido por el SENASA. Este formulario garantiza que el animal cumple con los requisitos sanitarios exigidos por el país de destino y certifica que está libre de enfermedades transmisibles.

Para obtenerlo, tenés que presentar el comprobante de vacunación antirrábica vigente (aplicada al menos 21 días antes del viaje y no vencida), un certificado de salud firmado por un veterinario matriculado y los datos de identificación, como número de microchip o descripción física.

En destinos cercanos como Uruguay, Paraguay o Brasil, el trámite puede gestionarse de forma anticipada, ya que el CVI tiene validez de 60 días a partir de su emisión. Además, el proceso es totalmente digital y se puede realizar por autogestión en la web del SENASA, sin necesidad de llevar tu perro o gato a una oficina y sin intermediarios.

En el caso de viajar con mascotas no tradicionales, como conejos, cobayos, hurones o aves, hay que tramitar una autorización específica, que incluye controles adicionales y condiciones de transporte acordes a cada especie.

mascotass

Paso a paso: ¿cómo hacer el trámite para viajar con tu mascota?

Ingresá al sitio web del SENASA y elegí la opción “Viajar con mascotas”. Seleccioná el país de destino, ya que los requisitos varían según la región (por ejemplo, la Unión Europea exige pasaporte veterinario y microchip). Completá el formulario online con los datos del propietario y del animal. Subí la documentación solicitada: certificado de vacunación, control veterinario y comprobante de identidad del titular. Pagá el arancel correspondiente (el costo depende del destino y del tipo de trámite). Una vez aprobado, descargá el Certificado Veterinario Internacional (CVI), que se recibe por correo electrónico y permite viajar dentro de los 60 días posteriores a su emisión.

El formulario puede realizarse sin intermediarios y, en la mayoría de los casos, sin asistir personalmente a una oficina del SENASA. Si el destino requiere controles adicionales, el sistema te informará los pasos a seguir.

Los mejores consejos para viajar con tu mascota

Viajar con una mascota al exterior requiere más planificación que un paseo tradicional. La clave está en organizarse con anticipación y asegurar que tanto el animal como el dueño estén preparados para la experiencia: