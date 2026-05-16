El Día del Whisky se celebra entre etiquetas de autor y cocktails

El próximo 16 de mayo , distintos bares y restaurantes de Buenos Aires celebrarán el Día Mundial del Whisky con degustaciones, cocktails de autor y etiquetas internacionales. Desde rooftops en Palermo hasta bistrós en Recoleta y Martínez, el destilado escocés se convierte en protagonista de una agenda que mezcla tradición, gastronomía y barra contemporánea.

Ubicado en la planta baja de un petit hotel de estilo francés en Recoleta , PORTE Bar cuenta con una propuesta donde destaca la cocina de bistró, producto y coctelería. Dentro de su carta, el whisky ocupa un lugar destacado con una variada selección que reúne etiquetas de Escocia, Irlanda, EEUU y Japón , distribuidas entre blended scotch, single malt, bourbon y whiskey irlandés. Entre las opciones aparecen nombres como Chivas Regal, Johnnie Walker, Monkey Shoulder, Royal Salute y Ballantine’s, mientras que el apartado de single malt incorpora expresiones de Glenlivet, Glen Moray, Talisker, Lagavulin, Aberlour y Loch Lomond. También se suman bourbons como Wild Turkey 101, Buffalo Trace, Jim Beam y Knob Creek, versiones irlandesas de Jameson y etiquetas japonesas como Akashi y The Tottori. Un recorrido por distintos perfiles de elaboración, para disfrutar en este espacio que invita al encuentro.

En L’Atelier Bistró, el whisky ocupa un lugar protagónico dentro de la carta de bebidas, con una selección de cerca de 2 0 etiquetas internacionales pensadas para acompañar su cocina de impronta francesa. En su local de Martínez , los chefs y propietarios Verónica Morello y Charly Forbes diseñan un recorrido que combina estilos y orígenes, desde exponentes escoceses como Chivas Regal 12 años, The Famous Grouse y distintas versiones de Johnnie Walker —Black Label, Double Black, Swing y Gold Label —, junto a etiquetas como Dalwhinnie, Jura 12 años, Lagavulin 10 años, Macallan Quest, Ardbeg 10 años, Glenkinchie 12 años y Cardhu 12 años, hasta opciones de EEUU, Irlanda, Reino Unido y Japón, como Jack Daniel’s, Shackleton, Dalmore The Trio, Akashi Single Malt, Yamazakura Blend y Togouchi Blend 9 años. Algunas de estas variedades se integran especialmente bien con platos de la casa: el Cardhu 12 años encuentra su mejor versión junto a la tabla de quesos con chutney de tomates, el Lagavulin 10 años acompaña el ciervo con hinojos y membrillos en salsa de miso y el Macallan Quest realza el cremoso de chocolate al 70 % con sal de trufas y butterscotch.

L'Atelier - Whisky

Dirección: Av. del Libertador 14520, Martínez.

HIERRO

En la barra de Hierro, el whisky se despliega como uno de los ejes de la experiencia, con una selección de más de 20 etiquetas internacionales que puede disfrutarse tanto en formato clásico como en versiones de autor. Disponible en sus sedes de Palermo y Nordelta, el recorrido incluye exponentes escoceses como Cutty Sark, Monkey Shoulder, Buchanan’s Deluxe, Glenlivet y Talisker; opciones estadounidenses como JimBeam,Wild Turkey, Bulleit y Benchmark N8, y referentes irlandeses como Jameson y Tullamore Dew. Esta diversidad también se traslada a la coctelería diseñada por el bartender y uno de los socios Santiago Lambardi, donde surgen propuestas como el Chanta, con Johnnie Walker Black, manzana verde y un leve picante de jalapeño –que recomiendan degustar con los chinchulines alimonados— o el Molinete, que combina whisky bourbon Fat wash, mantequilla de maní, Aperol y Amaro Averna, ofreciendo una mirada actual sobre un clásico de la barra.

Hierro - Fierro - Cocktails con whisky

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

CIMA

En el corazón de Palermo, CIMA —el rooftop bar de ORNO— presenta su propuesta que reúne altura, coctelería de autor y una de las selecciones más amplias y diversas de la escena nocturna porteña. Con una identidad urbana y envolvente, el espacio propone recorrer distintas expresiones del destilado, desde single malts escoceses hasta bourbon e irlandeses, en un ambiente donde la música, el diseño y la gastronomía conviven de forma natural. La carta reúne etiquetas icónicas y perfiles muy variados: entre los single malt sobresalen Ardbeg An Oa, Caol Ila, Macallan 12 años Sherry Oak, Glenmorangie 10 años y Lasanta, además de The Singleton 12 años, mientras que en el universo blended aparecen clásicos como Johnnie Walker Black, Double Black y Red Label, Old Parr y The Famous Grouse Smoky Black. También hay espacio para bourbons como Jack Daniels, Jim Beam White y Wild Turkey, junto al irlandés Tullamore Dew. El whisky también se despliega en la coctelería de autor, con tragos que reinterpretan el destilado desde una mirada fresca y contemporánea. “POV: Mi tipo de Highball” mezcla Johnnie Walker Black Label con jerez, melón, lima, aromáticas de huerta y cerveza; “Va whisky como piña” combina Singleton 12 con cachaça, licor de banana, ananá y durazno, mientras que “No diré nada, pero habrá señales” suma whisky, amaro, ananá, limón y un original orgeat de pasta de maní y pistacho. En CIMA, el whisky deja de ser únicamente un ritual clásico para convertirse en parte de una experiencia más amplia: una noche entre fuegos, copas y una ciudad vista desde las alturas.

CIMA - Va whisky como piña

Dirección: Guatemala 4701, Palermo.

VILLEGAS RESTO

En Puerto Madero, Villegas Resto presenta una propuesta parrillera contemporánea, con foco en carnes seleccionadas, una cava con más de 300 etiquetas y una cuidada oferta de aperitivos y destilados premium. Dentro de su carta de whiskies aparecen nombres clásicos y reconocidos como Johnnie Walker Red Label, Black Label, Green Label y Blue Label, Chivas 12 y 18 años, Glenfiddich 12 años, Jameson, Jack Daniel’s, Jim Beam White y Black, The Famous Grouse y J&B. Muchos comensales los eligen para abrir la experiencia mientras esperan la comida o como cierre de la cena, acompañados por entradas como la burrata apanada en panko con salsa pomodoro, cherries confitados y albahaca fresca; la burratina con salmón ahumado, crema de palta y pesto de tomates, o las milhojas de papas crocantes con guacamole y langostinos grillados. Con vista al río, ambientación elegante y un servicio atento, el restaurante también encuentra en los whiskies una manera de prolongar el encuentro alrededor de la mesa.

Villegas resto

Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.