Rinitis y otros síntomas de la alergia: cómo detectarlos y qué hacer para combatirlos

Este cuadro afecta a muchas personas en la primavera y sus síntomas son bastante comunes pero pueden agravarse.

Según un estudio reciente, ocho millones de argentinos padecen alergias, y uno de cada cinco sufre rinitis. El cardiólogo Jorge Tartaglione analizó este cuadro que afecta a muchas personas durante la transición entre el invierno y la primavera. Según el especialista, los síntomas se intensifican en esta época del año , cuando la naturaleza renace y los alérgenos se dispersan con mayor facilidad.

Tartaglione describió la alergia como una reacción exagerada del sistema de defensa del cuerpo. "El organismo envía una señal de alerta: algo no está bien" , explicó. Como ejemplo, mencionó los árboles de plátanos en Buenos Aires y el interior del país, que generan reacciones alérgicas intensas en muchas personas.

La alergia estacional ocurre cuando el sistema inmunológico reacciona de manera desproporcionada a sustancias que, en condiciones normales, no deberían ser peligrosas. Polen, ácaros, hongos y otros alérgenos ambientales desencadenan síntomas que afectan la calidad de vida. Tartaglione destacó que el cambio climático aumentó los casos de alergia en un 30%, intensificando la exposición a estos factores.

A diferencia de un resfrío común, la rinitis alérgica se caracteriza por síntomas específicos. "La nariz parece convertirse en agua y los ojos lagrimean constantemente", señaló el especialista. Estos signos permiten diferenciarla de otras afecciones respiratorias, como los resfríos virales o la gripe.

Por qué se habla más de alergias en la primavera

La primavera concentra una mayor cantidad de alérgenos en el aire. El polen de las flores, los árboles y las plantas se dispersa con mayor facilidad, lo que incrementa las reacciones alérgicas en la población. Tartaglione advirtió que este fenómeno se agrava en zonas urbanas, donde la contaminación y la presencia de ciertas especies vegetales potencian los síntomas.

El aumento de las temperaturas y la humedad también favorecen la proliferación de ácaros y hongos. Estos factores, combinados con el cambio climático, explican por qué las alergias se vuelven más frecuentes y severas durante esta estación.

Síntomas de la alergia

Los síntomas más comunes de la alergia incluyen:

Congestión nasal y estornudos frecuentes

Lagrimeo y picazón en los ojos

Secreción nasal acuosa

Irritación en la garganta y tos seca

Tartaglione advirtió que, si la tos persiste por más de quince días, podría tratarse de una condición más grave, como la tuberculosis. "Un caso reciente en Río Negro demostró la importancia de consultar a tiempo", recordó el especialista.

Cómo tratar la rinitis y otros síntomas

El diagnóstico de las alergias comienza con un análisis de sangre para medir los niveles de inmunoglobulina E, el anticuerpo responsable de las reacciones alérgicas. Los test cutáneos complementan este estudio y ayudan a identificar los alérgenos específicos.

El tratamiento varía según la intensidad de los síntomas. "Las gotas nasales y los sprays son las opciones más comunes", explicó Tartaglione. En casos más severos, los médicos pueden recomendar antihistamínicos o inmunoterapia para reducir la sensibilidad a los alérgenos. La consulta temprana con un profesional evita complicaciones y mejora la calidad de vida de los pacientes.