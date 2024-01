Russell Malone Quintet en Bebop Club

Comenzó su trayectoria musical en 1988, primero con Jimmy Smith, con quien colaboró durante dos años y después con Harry Connick Jr. con quien permaneció los siguientes tres años. En 1995 se une como guitarrista al trío de acompañamiento de Diana Krall, participando en la grabación de tres álbumes nominados a los Premios Grammy, que incluyen When I Look in Your Eyes, álbum ganador del Grammy a la mejor interpretación vocal de jazz. A finales de la década, Malone participó en varias grabaciones del pianista Benny Green: Kaleidoscope (1997), These Are Soulful Days (1999) y Naturally (2000). Posteriormente, ambos formaron un dúo con el que publicaron los álbumes Jazz at The Bistro en 2003 y Bluebird en 2004. Estuvieron realizando actuaciones hasta 2007.