El paraíso natural de Neuquén que seguramente no conocías y parece una obra de arte

Con un paisaje único en todo el país, este rincón neuquino es un verdadero lujo visual que encandila al turismo nacional e internacional.

En Argentina abundan los rincones que parecen sacados de los cuentos con paisajes dignos de ser visitados por el turismo nacional o internacional. Esto no se limita solo al verde de la vegetación o al azul de las aguas, sino que existe una paleta más amplia que convierte a los paisajes en pinturas vivas.

Entre ese tipo de destinos, este paraíso natural ubicado en Neuquén es uno de los más llamativos. Aquí no hay forma de no quedar encandilado, ya que la amplia variedad de colores de sus distintos elementos va acompañada de la luz solar, lo que lo convierte en una parada obligatoria si se busca observar la mano de la naturaleza en el entorno.

El Salto del Agrio se encuentra en la provincia de Neuquén, a unos 18 kilómetros de la localidad de Caviahue . El paisaje de esta zona se formó por la lava y las cenizas de los volcanes, lo que hace que las piedras tengan colores oxidados que resaltan entre los pocos árboles antiguos que crecen en la montaña.

La cascada cae con mucha fuerza en un pozo de agua rodeado de paredes de piedra oscura que hacen que el amarillo del fondo del río brille todavía más. Ese color se debe a que el agua tiene azufre y hierro que bajan directamente desde el volcán Copahue, dándole un aspecto que no se ve en ningún otro lugar del sur.

La actividad principal es el recorrido por los senderos que permiten observar la caída del agua desde distintos ángulos. Hay miradores que permiten apreciar de frente el salto de 45 metros sin necesidad de realizar caminatas largas o esfuerzos físicos grandes, lo que permite que el acceso sea apto para cualquier persona.

La luz del sol puede cambiar el entorno por completo, debido a las peculiares características de las formaciones de este lugar.

El lugar es un punto estratégico para la fotografía de naturaleza debido a cómo los minerales y el agua generan reflejos que cambian de tonalidad según la posición del sol. Muchos visitantes aprovechan la luz de la tarde para capturar el contraste entre la espuma de la caída y las paredes de piedra color óxido del cañadón.

También se realiza pesca deportiva en los sectores del río donde el agua es menos ácida. En estos tramos se pueden sacar ejemplares de trucha arco iris y trucha marrón, aunque es obligatorio devolverlos al agua y contar con el permiso de pesca de la provincia de Neuquén.

Además, el salto es la puerta de entrada para conocer las siete cascadas del río Agrio, un circuito que se puede recorrer a pie o en vehículo. En las paredes de piedra que rodean el salto principal se pueden ver ejemplares de cóndores, águilas mora y choiques que suelen aparecer por la zona buscando alimento o descanso en las zonas altas de las rocas.

Por último, el sitio funciona como un complemento para quienes visitan las termas de Copahue o hacen senderismo por las laderas del volcán. La visita suele combinarse con recorridos de trekking de baja dificultad que bordean el cañadón, permitiendo ver de cerca cómo el lecho de piedra va cambiando de color a medida que el agua corre desde la base de la cascada.

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Cómo ir hasta el Salto del Agrio

Para llegar desde Caviahue hay que tomar la Ruta Provincial 26, que es el camino principal de asfalto. Luego de unos kilómetros, hay que desviarse por la Ruta Provincial 27, que es un camino de tierra que atraviesa el campo abierto. Se puede ir en cualquier auto particular, manejando con la precaución lógica de un tramo de ripio que puede tener piedras sueltas en la calzada.

Al ser un área protegida y alejada de los centros de servicios, es necesario salir con el tanque lleno y llevar las provisiones que se consideren necesarias para la jornada. El acceso es libre durante todo el año, aunque se recomienda verificar el clima antes de salir desde el pueblo ya que las condiciones en la cordillera pueden variar rápidamente.