7 consejos para manejar la ira y que no afecte tus relaciones

Si te sientes enojado con frecuencia, o si esos sentimientos te están causando problemas en el hogar o en el trabajo, aquí hay siete consejos para ayudarte a recuperar el control:

1. Piensa antes de hablar.

Una de las mejores tácticas es hacer una pausa antes de reaccionar. Si su corazón late con fuerza y tiene ganas de gritarle a su amigo, familiar o al tipo que acaba de detenerse frente a usted en el tráfico, deténgase. Toma un respiro. Cuente hasta 10. Haga lo que sea necesario para evitar arremeter y decir o hacer algo de lo que se arrepentirá.

2. Una vez que esté tranquilo, diga lo que le molestó.

¿Cuál es el sentimiento más correcto en respuesta a lo sucedido? Identifica el sentimiento más profundo. Tal vez te sientas poco importante porque tu cónyuge no ayudó a limpiar la cocina después de que preparaste la cena. O se siente usado porque su hijo tomó prestado su automóvil y lo devolvió con el tanque de gasolina casi vacío, nuevamente. Dirígete a la circunstancia y a la persona de manera clara y directa, usando una declaración con "yo". Por ejemplo, di "Estoy molesto porque me dejaste sin suficiente gasolina para ir al trabajo" o "Me molesta cuando trabajo para preparar una comida y no me ayudas a limpiar después".

3. Usa el humor para liberar la tensión.

Aligerar puede ayudar a disipar la tensión. Usa el humor para ayudarte a enfrentar lo que te enoja. Ríete de ti mismo por las expectativas poco realistas que tienes sobre cómo deberían ir las cosas. Ríete de ti mismo pero evita el sarcasmo. A menudo tiene como objetivo lastimar a otros para demostrar cómo te sientes. Tampoco seas pasivo-agresivo.

4. Tómese un tiempo de espera.

Los tiempos de espera no son solo para niños. Ser consciente de su nivel de energía es útil para que pueda atender sus necesidades y ser lo mejor que pueda ser. Tómese descansos breves durante los momentos del día que tienden a ser estresantes. Unos momentos de tranquilidad pueden ayudarlo a sentirse mejor preparado para manejar lo que se avecina sin irritarse o enojarse.

5. Haz ejercicio.

La actividad física puede ayudar a reducir el estrés que puede hacer que se enoje. A menudo se prescribe ejercicio para mejorar el estado de ánimo. Las endorfinas producidas por el esfuerzo físico son estimulantes naturales y reductores del estrés. Si siente que su ira aumenta, salga a caminar o correr a paso ligero, o pase algún tiempo haciendo otras actividades físicas agradables.

6. Practique habilidades de relajación.

El uso de cualquiera de sus seis sentidos, o de todos ellos, para proporcionar información relajante puede mejorar la calma. Practique ejercicios de respiración profunda, tome una bebida caliente, huela algunos aromas agradables, salga y sienta el aire fresco, estire los músculos, imagine una escena relajante, escuche música relajante o repita una palabra o frase tranquilizadora, como "Tómalo". fácil." El yoga y la meditación también son buenas herramientas para ayudarte a mantener la calma. Cuando te cuidas a ti mismo, es más fácil lidiar con los desafíos que la vida te presenta.

7. No guardes rencor.

El perdón es una herramienta poderosa. Aferrarse a las ofensas de los demás y esperar que sientan tu dolor o te paguen por su error solo te afecta a ti. Si permite que la ira y otros sentimientos negativos desplacen los sentimientos positivos, es posible que se vea absorbido por su propia amargura o sentido de injusticia. Pero si puede perdonar a alguien que lo lastimó (es decir, reducir a cero la deuda que se le debe), se libera del peso y ya no está empantanado y esperando el "pago".

Aprender a controlar la ira es un desafío a veces para todos. Si cambios como estos no son suficientes para ayudarlo a controlar su ira, comuníquese con un especialista en salud mental para obtener ayuda. Busque ayuda para los problemas de ira si su ira parece estar fuera de control, lo hace hacer cosas de las que se arrepiente o lastima a quienes lo rodean.

Artículo escrito por Rich Oswald, psicoterapeuta en Psiquiatría y Psicología en Eau Claire y Menomonie, Wisconsin. Publicado en mayoclinichealthsystem.org.