La vitamina D es considerada como la “vitamina del Sol”, ya que se obtiene a través de la exposición al mismo. Sin embargo, esta también puede incorporarse con distintos alimentos, lo que resulta especialmente beneficioso para el fortalecimiento del organismo general y, especialmente, de los huesos.
Se obtiene por el Sol y la comida: este nutriente puede prevenir enfermedades crónicas y beneficia a la salud ósea
Conocé por qué es fundamental incorporar este nutriente para el organismo y en qué alimentos se puede encontrar.
Para obtener vitamina D a través del Sol, los especialistas recomiendan exponerse durante 10 a 20 minutos al día con protección solar. No obstante, es importante no mantenerse expuesto durante demasiado tiempo, ya que esto puede afectar negativamente a la piel.
Beneficios de la vitamina D
Prevención de enfermedades crónicas: diversas investigaciones revelaron que los niveles adecuados de vitamina D en el organismo pueden ayudar a prevenir distintas enfermedades crónicas. Esto no solo refiere a afecciones óseas, como la osteoporosis, sino también a enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.
Fortalecimiento de huesos: la vitamina D se destaca especialmente ya que es un nutriente fundamental para la correcta absorción de calcio en el organismo. Esto beneficia a la salud ósea debido a que el calcio se alberga en el intestino delgado, lo que es importante para la mineralización y refuerzo de los huesos.
Aumento de la fertilidad: Varios estudios demostraron que el embarazo y esta vitamina están directamente relacionados. Por un lado, el déficit de este nutriente puede afectar a la espermatogénesis, que es el proceso de formación de espermatozoides. Además, la vitamina D también promueve la producción de hormonas en los ovarios.
Alimentos con vitamina D
Para poder obtener vitamina D a través de la dieta, los alimentos que se deben incorporar en la alimentación cotidiana son:
Pescados azules: Según los especialistas, es fundamental consumir periódicamente pescado azules ya que son la fuente de vitamina D por excelencia. Entre los más nutritivos se encuentran el salmón, el atún, la caballa y las sardinas.
Huevos: La yema del huevo contiene una gran cantidad de vitamina D, lo que lo convierte en uno de los únicos alimentos con este nutriente de forma natural. Varios expertos asocian el contenido del nutriente en los huevos con el fortalecimiento de la memoria.
Leche: Los productos lácteos en general tienen un bajo contenido en vitamina D, pero normalmente son fortificados para prevenir su deficiencia. Esto facilita el consumo de este nutriente, que se complementa con la ingesta de proteína y calcio.
