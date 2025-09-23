Se obtiene por el Sol y la comida: este nutriente puede prevenir enfermedades crónicas y beneficia a la salud ósea

Prevención de enfermedades crónicas: diversas investigaciones revelaron que los niveles adecuados de vitamina D en el organismo pueden ayudar a prevenir distintas enfermedades crónicas. Esto no solo refiere a afecciones óseas, como la osteoporosis, sino también a enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer.

Fortalecimiento de huesos: la vitamina D se destaca especialmente ya que es un nutriente fundamental para la correcta absorción de calcio en el organismo. Esto beneficia a la salud ósea debido a que el calcio se alberga en el intestino delgado, lo que es importante para la mineralización y refuerzo de los huesos.