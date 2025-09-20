Hola primavera: esta fruta de estación es fuente de vitaminas y puede combatir enfermedades

Descubrí los beneficios más destacados de este delicioso alimento y cómo podrás incorporarlo a tu dieta fácilmente.

El ananá destaca por su alto contenido en vitamina C, especialmente beneficiosa para el sistema inmune.

Llega la primavera y muchas frutas entran en temporada consigo. Una de ellas es el ananá , también llamado “piña”, que es una fruta muy popular y refrescante, ideal para los días calurosos. Incorporar este alimento a la dieta es especialmente recomendado ya que ofrece una gran cantidad de beneficios para el fortalecimiento del organismo .

Esto se debe a la gran cantidad de propiedades que posee la fruta. Gracias a su consumo, se puede mejorar el funcionamiento del sistema digestivo, reducir la inflamación y fortalecer el sistema inmunológico.

El ananá destaca por la gran cantidad de nutrientes que posee, como por ejemplo, la vitamina C . Este ofrece una infinidad de beneficios, como el aumento del colágeno en la piel o el fortalecimiento del sistema inmunológico. Además, posee manganeso, un mineral que mejora el metabolismo y la salud ósea.

Como bien fue mencionado anteriormente, el ananá cuenta con un alto contenido en vitamina C, que es fundamental para reforzar el sistema inmune . Esta también protege al organismo de los radicales libres y contribuye a la producción de glóbulos blancos, lo que ayuda a combatir enfermedades e infecciones.

Menor riesgo de enfermedades crónicas

Esta fruta cuenta con fuertes propiedades antioxidantes y compuestos antiinflamatorios. Por ello, distintos estudios revelaron que el consumo frecuente de ananá puede ayudar a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, diabetes y algunos tipos de cáncer.

Cómo incorporar ananá a la dieta

La manera típica de incorporar frutas en la dieta es consumirla como snack o postre en su estado natural. Sin embargo, otras maneras de incluir la piña en las comidas cotidianas son como ingrediente en un licuado.

También está la opción de agregar esta fruta a platos salados, como ensaladas, arroces, guisos e incluso la famosa pizza de ananá que tanto debate genera.